Harry Styles regresa descamisado y con mucho soul en 'Lights up'

Actualizado 11/10/2019 10:09:37 CET

Harry Styles - SONY MUSIC

MADRID, 11 Oct. (EDIZIONES) -

Harry Styles regresa oficialmente este viernes 'Lights Up', su primer lanzamiento de nueva música en más de dos años.

'Lights Up' se aleja del estilo que el británico desarrolló en su álbum de debut en solitario, 'Sign of the Times'.

Lejos de aquel sonido de pop rock clásico, ahora Styles se fija más en el soul y el R&B de los años setenta.

Sin perder su irrenunciable cadencia pop, el coro góspel que le acompaña eleva 'Lights up' con una letra que habla de mirar al futuro, madurar y, claro, encontrar la luz.

Este single, de apenas tres minutos, fue producido por Tyler Johnson con producción adicional de Kid Harpoon (Tom Hull), quien co-escribió el tema con Styles.

El video musical de 'Lights Up', también ya disponible, fue filmado en México y en él aparece el músico descamisado y sudoroso frotándose con sus fans.

Este single de regreso abre una nueva etapa para Harry Styles después de su debut en solitario y el gran éxito logrado con One Direction.