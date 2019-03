Hospitalizado Jerry Lee Lewis por un derrame cerebral

Actualizado 03/03/2019 11:47:25 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante y pianista Jerry Lee Lewis ha sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral menor, según ha informado en un breve comunicado su entorno más cercano. El pasado 28 de febrero, Lewis sufrió el mencionado derrame, y se encuentra ingresado hasta su completa recuperación

"Anoche, Jerry Lee Lewis sufrió un derrame cerebral menor. Está con su familia, se recupera en Memphis y los médicos esperan una recuperación completa. The Killer espera regresar pronto al estudio para grabar un disco de góspel y volver a la carretera para presentarlo en directo a todos sus fans. Su familia pide privacidad en estos momentos. Agradecemos todos los buenos deseos y las oraciones", concluye el comunicado emitido por la familia vía Facebook.

El representante de 'The Killer', Zach Farnum, ha avanzado a NME que el cantante tiene cerrados algunos conciertos para 2019, uno de ellos en el Festival de Jazz de Nueva Orleans.

Jerry Lee Lewis, nacido en Luisiana en 1935, es uno de los pioneros del rock 'n roll junto a Elvis Presley. Su forma única de tocar el piano y el feroz estilo que tenía en sus primeras actuaciones no dejaba indiferente. En 1957, apenas un año después de fichar por Sun Records, salta a la fama con 'Whole Lotta Shakin 'Goin' On' o 'Great Balls of Fire'. Fue el primer artista incluido en el Salón de la Fama del Rock 'n Roll en 1986.

Más adelante, coqueteó con el country y dejó un poco apartado el rock 'n roll más salvaje con canciones como 'What Made Milwaukee Famous (Made a Loser Out Me)'. Su ajetreada y turbulenta vida personal no ha pasado desapercibida a ojos de los medios y de los detractores. A pesar de ello, recuperó las riendas de su carrera en la década de los 80. La película autobiográfica Great Balls of Fire contribuyó a ello de manera determinante para que Lewis fuera conocido por una nueva generación que ha seguido y apoyado su carrera hasta el día de hoy.