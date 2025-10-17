El indie folclórico de Guitarricadelafuente cierra gira por España con un derroche de emoción y un Movistar abarrotado

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Álvaro Lafuente Calvo, conocido como Guitarricadelafuente, ha cerrado este viernes por la noche en Madrid su gira por España con un concierto en el que ha vuelto a ejercer un derroche de energía y emoción, enloqueciendo con su indie folclórico a un público entregado en un abarrotado Movistar Arena.

Cuando pasaban 20 minutos de las nueve de la noche ha rugido el estadio para recibir al cantautor veinteañero, vestido con una chaqueta y unos pantalones de cuero, pero con el torso desnudo.

La música sonaba y se adivinaban los acordes de la imprescindible 'Full time papi', uno de los mayores éxitos de su último disco, empezando así el concierto, para ir creando poco a poco un ambiente de euforia que llegaría a su punto álgido en torno a la última mitad del 'show'.

"Muchas gracias, os quiero muchísimo", ha gritado, para luego, conforme transcurría el concierto; repetir este profundo agradecimiento varias veces enfatizando el cariño que le profesaba al público y lo impresionado y "disociado" que se encontraba.

Durante casi una hora y media, el creador de 'Guantanamera', uno de sus mayores éxitos sin el que no se entiende su trayectoria musical y que ya acumula más de 80 millones de reproducciones en Spotify, ha presentado su segundo álbum 'Spanish Leather' -en el que pretende reapropiarse de los estereotipos españoles- en el estadio madrileño, que le ha devuelto su energía imparable coreando y gritando a pleno pulmón todas las canciones.

De su segundo trabajo de estudio que estrenó en mayo, justo dos días antes de empezar la gira en Bilbao, en el que une el indie y el folclore acumulando una tonelada de melodías brillantes, el artista ha interpretado algunas canciones como la melancólica pero a la vez reconfortante 'Babieca ', o las tan celebradas 'Futuros amantes', 'Poses' o 'Pipe dream'-tema luego remezclado con la colaboración del cantante australiano Troye Sivan-.

También ha regalado a sus fans el íntimo directo de 'Conticinio', una de sus primeras canciones, y que sus seguidores cantaban como si fuese un tema eterno.

Los ritmos llenos de sensibilidad, que en ocasiones recuerdan a poesía recitada y que lo erigen como uno de los mejores cantautores del panorama musical español en la actualidad, no han sido impedimento para que el Movistar Arena colgara el cartel de todo vendido desde poco después de que las entradas saliesen a la venta.

Así, el artista cierra en la capital esta gira por España de la misma manera que la empezó en Bilbao hace ya cinco meses, agotando todos los tickets. En este momento, el cantante, acompañado en este concierto por rostros conocidos -como Los Javis o Miguel Bernardeau- y su familia, ha querido rendir homenaje a su pueblo, Cuevas de Cañart (Teruel), reivindicando sus raíces aragonesas, donde se inspiró para su música y con las que su conexión es "fundamental".

Tras estas confesiones, 'Puerta del Sol' -creada pensando en un chico que deja su provincia para mudarse a la capital- y 'Mataleón' se han sucedido imparables. Llegados a este punto, ha recuperado su clásico 'ABC' mientras apelaba continuamente a un público emocionado con 'piel de gallina'. A continuación ha tocado la eléctrica 'Port Pelegrí', a la que han sucedido la colaboración con Sivan 'In my room' y 'Mil y una noches', para después volver a recuperar uno de sus temas imprescindibles y más emotivos, 'Agua y mezcal'.

Tras estos pelotazos, ha llegado 'Quién teme a la máquina?', a la que ha añadido algunos versos homenajeando a los madrileños y a los "madrileños de provincia". En ese momento, las cerca de 20.000 personas que llenaban el Movistar Arena han empezado a dejarse llevar por el ritmo que condensaba la euforia y que marcaba el cantante.

Y de pronto ha surgido su mayor éxito y que lo catapultó a la fama, 'Guantanamera', para alcanzar el clímax del espectáculo. Así, decenas de miles de personas han seguido coreando y bailando de lado a lado estos acordes a veces sensuales y con reminiscencias de rumba y flamenco, la mayoría jóvenes.

Estos mismos jóvenes han cerrado la actuación del veinteañero de Benicàssim coreando a gritos la impresionante 'Tramuntana' en un concierto que será difícil de olvidar para muchos y que da paso a la gira internacional que empezará dentro de apenas un mes para luego hacer una última parada en su ciudad natal, en el festival Sansan, como colofón final a cerca de un año rodando por los escenarios de casi diez países.