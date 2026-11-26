Archivo - La cantante Rosalía durante su concierto en el Barakaldo Bizkaia Arena Bec, a 27 de julio de 2022, en Barakaldo, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La industria musical ha presentado su primer 'Código de buenas prácticas para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial generativa', un texto de adhesión voluntaria que exige autorización previa, expresa e informada para clonar voces o recrear identidades artísticas frente a los 'deepfakes'.

Esta iniciativa, impulsada por la Unidad de Análisis sobre IA y Música de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (GenAle) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nace con 35 entidades sumadas para garantizar la remuneración de los creadores y la sostenibilidad del sector.

Concretamente, el documento establece ocho principios de actuación que obligan a las empresas tecnológicas a informar sobre los contenidos empleados para entrenar sus modelos y a respetar la decisión de los titulares de derechos sobre el uso de sus obras.

Asimismo, el texto impulsa la conservación de metadatos y el etiquetado de las piezas generadas con IA para asegurar su trazabilidad, apuesta por modelos de licenciamiento justo y veta las cláusulas contractuales genéricas o abusivas.

El manual interpela a creadores, desarrolladores tecnológicos, plataformas, discográficas, productores, editoriales, distribuidores, entidades de gestión e instituciones educativas y culturales, que asumirán los compromisos aplicables según su actividad y capacidad de control.