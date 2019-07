Información, accesos, transporte, planos y servicios del Mad Cool Festival 2019

Actualizado 09/07/2019 17:47:36 CET

MADRID, 9 Jul. (EDIZIONES) -

- Horarios del Mad Cool Festival 2019

- Horarios de la Welcome Party del Mad Cool Festival 2019

El Mad Cool Festival 2019 arranca este miércoles 10 de julio con la Welcome Party encabezada por Rosalía y Bring me the Horizon, y proseguirá despés hasta el sábado 13 de julio.

En las siguientes jornadas actuarán, entre otros muchos, The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, The National, Ms Lauryn Hill, Noel Gallagher, Iggy Pop, The Chemical Brothers, The Hives, Vetusta Morla o Greta Van Fleet.

Cuatro días de música en total para la cuarta edición del festival madrileño, la segunda en el recinto de IFEMA-Valdebebas, que desvela ahora todo lo referente a accesos, transporte y servicios.

Las novedades (negativas) más destacadas es que este año el Metro no abre toda la noche desde el festival, y que los asistentes tampoco dispondrán de párking en IFEMA. Sí se mantienen las lanzaderas de autobuses, aunque en esta ocasión hasta Plaza de Castilla.

HORARIOS

APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS:

Apertura: 16:30 horas

Cierre: 00.30 horas.

Apertura: 17:00 horas.

Cierre: 04.30 horas.

TRANSPORTE ACTIVO ESPECIAL MAD COOL FESTIVAL

Para la edición 2019, Mad Cool Festival cuenta con un dispositivo especial de Transporte.

- EMT Servicio gratuito de lanzaderas desde la Avenida de las Fuerzas Armadas a Plaza de Castilla los siguientes días: jueves 11 de julio, viernes 12 de julio y sábado 13 de julio, en horario de 0.00 h a 06.00 h. Grautito para todos los asistentes a Mad Cool Festival.

- TAXI Servicio de taxi con parada especial ubicado en la Avenida de las Fuerzas Armadas de 0.00 - 05.30 horas.

- LANZADERA BANCO SANTANDER: Servicio gratuito de lanzaderas los días 11, 12 y 13 de julio (el miércoles 10 de julio no habrá servicio), entre 02:00 h a 05:00 h. Exclusivo para clientes de Banco Santander. Bastará con que el cliente muestre una tarjeta del Banco Santander a su nombre para tener acceso a esta lanzadarera junto con un acompañante.

- UBER Servicio especial de recogida y llegada los días 11, 12 y 13 de julio. Uber cuenta con un área, el parking Uber, ubicado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Desde el parking Uber, un carril exclusivo (vía-rápida) da acceso directo a la entrada del festival a aquellos asistentes que lleguen utilizando la aplicación. También habrá un punto Uber para abandonar el Festival.

- VTC Parada especial en la Avenida de las Fuerzas Armadas.

TRANSPORTE GENERAL

También puedes utilizar:

RENFE- CERCANÍAS

Línea C-1 (Chamartin-Aeropuerto T4) con parada en la estación de Valdebebas (6:04 h - 00:03 h)*

- La última salida de la línea C-1 pasa por la estación de Valdebebas a las 00:03 h.

Línea C-10 (Charmartín-Aeropuerto T4) con parada en la estación de Valdebebas (6:19 h - 22:49 h ).

- La última salida de la línea C-10 pasa por la estación de Valdebebas a las 22:49 h.

Con motivo de las obras que se están llevando a cabo en el túnel de Atocha - Chamartín, puedes consultar el servicio de autobuses alternativo que ofrece Renfe pinchando aquí

LÍNEAS AUTOBÚSES REGULARES EMT

Línea 171 Mar de Cristal - Valdebebas (parada Avenida de las Fuerzas Armadas): 06:25 h - 23:40 h.

Línea 174 Plaza de Castilla - Valdebebas (parada Avenida de las Fuerzas Armadas): 06:00 h - 23:45 h.

Línea N2 Cibeles - Valdebebas (parada Avenida de las Fuerzas Armadas): laborales 23:55 h - 05:10 h, sábado 23:45 h - 07:00 h.

METRO

Línea 8 Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4 (parada Feria de Madrid): 6:00 h - 01:30 h.

OBJETOS PROHIBIDOS:

Consulta la relación de objetos prohibidos aquí.

- Comida y bebida: está prohibida la entrada al recinto de cualquier alimento y/o objeto (incluidos recipientes) que puedan ser considerados un riesgo (que puedan ser arrojados o lanzados a artistas o público y puedan causar un daño) para garantizar la seguridad del evento. No obstante, sí se permite el acceso con barritas energéticas y/o geles vitamínicos.

ATENCIÓN SANITARIA

Distribuidos en diversos puntos del recinto, donde se dará atención sanitaria al público que así lo necesite (ubicados en el mapa como Cruz Roja).

SERVICIO DE CONSIGNA:

Junto al Acceso General (punto 4 del mapa), se ha habilitado un servicio de consigna donde podrás depositar tus pertenencias. Está prohibido guardar maletas.

- Cajetines pequeños: 3 euros

- Cajetines grandes: 5 euros.

RECLAMACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS:

Podrás depositar cualquier objeto que hayas encontrado perdido o reclamar tus pertenencias extraviadas en el punto Info.

PUNTO VIOLETA:

En este espacio - junto al stand del Ayuntamiento de Madrid- se sensibiliza al público y se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es por lo tanto concienciar, prevenir y conseguir que todos podamos disfrutar del Festival bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y humillación machista.

APOYO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

Las instituciones patrocinadoras de Mad Cool Festival, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, desarrollarán, durante el transcurso del Festival, distintas acciones y experiencias para dar a conocer su oferta turística al espectador de Mad Cool.

MARKET

Mad Cool Festival contará, como en ediciones anteriores, con un espacio dedicado al Market, un ámbito donde se puede adquirir desde un pareo y unas gafas para protegerse del sol hasta una oferta de viajes para sus vacaciones a término del festival. Si quieres conocer en detalle la oferta del Market pincha aquí.

OFERTA GASTRONÓMICA

Mad Cool Festival 2019 cuenta con una variada oferta gastronómica. 11 food truks y 16 stands de restauración de comida internacional y opciones para todos los gustos, comida bio, vegetariana y vegana En todos los establecimientos, se proporcionará información sobre los alérgenos de sus platos, presencia de trazas, lácteos o gluten.