Izo Fitzroy desprende elegancia en su nuevo videoclip en vivo desde el estudio: 'Ain't here for your pleasure'

MADRID, 1 Abr. (EDIZIONES) -

Izo Fitzroy estrena este miércoles en exclusiva en Europa Press su nuevo videoclip: un directo desde el estudio interpretando 'Ain't Here for your Pleasure', uno de los singles de su último disco, 'How The Mighty Fall' (Jalapeno Records).

La artista británica es uno de los iconos del soul actual y cuenta en 'How The Mighty Fall' con colaboraciones de figuras como Dimitri From Paris, Shawn Lee o Colin Elliott.

La potente voz de Izo FitzRoy irrumpió en la escena en 2017 con su LP álbum de debut, 'Skyline', que incorporaba una fusión de estilos que abarca gospel, funk y soul a la par que su alma blues y un lirismo directo.

Su nuevo álbum se basa más en los cimientos soul de su debut. Grabado entre París, Londres y Sheffield, en él colabora con tres productores estelares y una gran cantidad de músicos talentosos.

En esa alineación de lujo están Dimitri From Paris (Glitterbox, BBE), quien dirige a sus compañeros parisinos Cotonete en su sencillo 'I Want Magic'; Shawn Lee (BBE, Ubiquity), quien aporta las vibraciones funky de AOR en 'Slim Pickings'; y el nominado al Premio Mercury Colin Elliott (Richard Hawley, Jarvis Cocker, Paul Weller), quien produjo la mayor parte del álbum y que completa el trío.

En esta grabación están también invitados la sección de metales más solicitada del Reino Unido, The Haggis Horns, así como los colaboradores de Izo desde hace mucho tiempo, Soul Sanctuary Gospel Choir.

Concebido después de la ruptura de una larga relación, Izo buscó en esta experiencia personal la inspiración para el álbum, así como para explorar más allá sobre temas como las crisis mentales, sociales y de comunicación.

El nuevo disco de Izo FitzRoy, 'How The Mighty Fall', está ya disponible a través de Jalapeno Records en vinilo, CD y formatos digitales de todas las tiendas.