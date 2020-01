Javier Sólo: "Si en la música buscas únicamente algo material, en otras profesiones lo encontrarás antes"

Actualizado 07/01/2020 18:32:37 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Javier Sólo está en plena gira de presentación de su último EP, 'Un buzo en el espacio', que surgió "de la necesidad de buscar un sonido más definitorio después de haber grabado un disco con más de cuarenta colaboraciones en 2018", según apunta a Europa Press.

Un nuevo paso en la carrera de este músico catalán, que se muestra esperanzado por la buena recepción: "Incluso un tema se ha colado en una lista de Spotify con 49 grupos consagrados. Estamos muy satisfechos con el sonido y está saliendo faena, así que más no podemos pedir".

Esa faena es una buena agenda de conciertos -entradas en www.javiersolo.com- en en Lleida (10 de enero, Café del Teatre), Barcelona (11 de enero, Sidecar), Slavia (8 de febrero, Les Borges Blanques), Murcia (13 de febrero, Café de Alba), Alicante (14 de febrero, Auterpe) y Albacete (15 de febrero, La Casa Vieja).

Tiene también fechas en Valladolid (21 de febrero, Borsalino), Guadalajara (22 de febrero, Monkey Man), Bilbao (7 de marzo, Azkena), Logroño (8 de marzo, Biribay), Vigo (20 de marzo, Master Club), Hospitalet (26 de marzo, L'Oncle Jack) y Gijón (27 de marzo, Sala Memphis).

"Giramos por toda la península y estamos preparando una gira también por México porque tenemos algunos temas que se escuchan mucho por allí", adelanta Javier, plenamente consciente, por otro lado, de la dificultad de llevar al público hasta las salas cuando uno no es un artista de esos conocidos por la gran mayoría.

Por eso, plantea: "Frases como 'la cultura no vale nada' han hecho mucho daño sobre todo a los que tocamos nuestras propias historias. Pero hay que seguir, apostar por la música en directo y que si alguien arriesga 5 o 10 euros -'¿De eso se trata, es un acto de valientes?', se pregunta- le entren ganas de repetir. Y, sobre todo, que sea consciente de todo el trabajo que hay detrás. ¡Viva la música en directo!"

"La nevera hay que llenarla", concede antes de admitir que es "inevitable no pensar en el público antes o después". Pero para escaparse de ese peso que cualquier creador carga en mayor o menor medida, Javier asegura ser "totalmente constructivista" a la hora de escribir: "Si un tema no me emociona o no me sirve para cuestionar la vida que llevo, por muy bien que suene, acaba en la papelera".

Y continúa: "Si mis historias llaman la atención a un público o a otro no es lo más importante. La importancia es que eso de 'la cultura no vale nada' no es cierta. Materializar ideas cuesta mucho dinero. Por eso digo que tarde o temprano es imposible no pensar en el público. Pero lo que cualquier creador desea es que su obra guste, no dejarse moldear por modas y críticas que pueden derrumbar una manera de ser, sentir y vivir".

Manteniendo su personalidad frente a estas influencias externas, explica Javier que él escribe "historias con bases rockeras" porque le "gusta lo que el rock deja entrever y lo que esconde". "Sabemos que el rock es más que música, es una actitud ante la vida. Y no hay nada mejor que intentar escribir para gestionar emociones moviendo el corazón a ritmo de rock", afirma.

Ante estas reflexiones, destaca que para él el éxito es "que la música te dé todo lo que necesites". Y todavía apostilla lanzando un mensaje que es claramente una declaración de intenciones: "Si en la música buscas únicamente algo material, en otras profesiones lo encontrarás antes y con mayor estabilidad".

Con este amor por la música no es de extrañar que Javier, graduado en Educación Social, defienda la importancia de la música para la vida de cualquiera: "Dicen los grandes psicopedagogos que no se aprende si no hay emoción. No se me ocurre nada más emocionante que la música como generadora de contextos culturales transversales. La música es una metodología transformadora, un motor para el desarrollo de un gran número de competencias curriculares".