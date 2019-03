Joaquín Sabina recibe el homenaje del Congreso de la Lengua: "Me considero de una patria más grande, la lengua española"

Actualizado 29/03/2019 21:43:42 CET

CÓRDOBA (ARGENTINA), 29 Mar. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco) -

El cantautor Joaquín Sabina ha recibido este jueves 29 de marzo el homenaje de la ciudad argentina de Córdoba, donde se celebra el VIII Congreso de la Lengua Española, en el que ha asegurado que se considera de "una patria más grande, que es la lengua española".

"No estoy dotado ni para la teoría ni la erudición aunque, con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia sufrimos en el mundo, yo me considero de una patria más grande que es mi lengua, la española", ha comenzado Sabina su intervención en una mesa dedicada a la poesía.

El músico ha calificado de "milagro" que tanta gente se reuniese para "oír poesía y palabras llenas de magia". El Teatro del Libertad General San Martín ha estado sin un asiento libre y ha dado un cálido recibimiento a Sabina, quien ha visto cómo un grupo de unas cuarenta personas le esperaba a su entrada al acto con gritos de ánimo y queriendo fotografiarse con él.

"Entre tanto poeta y erudito me siento un poco impostor, pero siempre me ha gustado sentirme impostor y asistir a fiestas a las que se supone que uno no tendría que ser invitado", ha señalado al comienzo el autor, quien ha reconocido que la lengua sirve tanto "para pelearse con alguien en la barra de un bar" como para formar parte de esa "magia" colectiva.

Sabina ha leído varios de sus poemas durante el acto. "No me quejo, tengo amigos y memoria y risas y trenes y bares y una mala salud de hierro. Y un puñado de canciones recién salidas del horno que me tienen orgulloso como un padre primerizo que babea", ha leído el músico, al tiempo que recordaba entre aplauso y aplauso que "como decía Krahe, la superioridad de la canción sobre el teatro es que en éste se aplaude cada dos horas y en los conciertos cada tres minutos".

Además de letras de sus canciones, también ha habido tiempo para defender la poesía rimada, hoy en día "en absoluto desuso y nada de moda". "Yo sigo con ella, porque la rima es la música de la poesía y además le da unas perchas por dónde colgarse", ha aseverado el autor, que iba con una camisa de estrellas y un sombrero de filtro marrón.

Para concluir, también ha habido un momento comprometido, pues Sabina había avisado de que no iba a cantar y tanto desde la mesa como el público le han pedido una canción. "Si ustedes supieran la emoción que siento de no tener que cantar...", ha señalado entre risas, después de haber reconocido que fue el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien le convenció para venir al Congreso.

HOMENAJE A RITMO DE TANGOS

Ésta no es la única participación de Sabina en el Congreso de la lengua Española de Córdoba, ya que, en el mismo escenario, recibe un homenaje 'desde el tango' con un concierto de la Orquesta de Cuerdas Municipales. En el concierto participarán los cantantes Adriana Varela, Silvia Lallana, Gustavo Vicentín, Carlos Habiague, Marcelo Santos; y los bandoneonistas Damián Torres y Pablo Jaurena.

El concierto ofrecerá una serie de canciones en la voz de cada intérprete, alternando con lectura de poesía del propio Joaquín junto a reconocidos poetas españoles como Elvira Sastre, Luis García Montero y Benjamín Prado; y la cordobesa Luciana Bedini.

El repertorio ha incluido 'Sur', 'Donde habita el olido', 'Pasional', 'Afiches', 'Y sin embargo', 'Volver', 'Hace tiempo', 'Mereció la pena', 'Mano a mano', 'Tan joven y tan viejo', 'Yira, yira', 'Malena', 'Una canción para la Magdalena', 'Garganta con arena' y 'Contigo', con arreglos musicales de Manuel Ruiz.

ELVIRA SASTRE: "INTERNET HA SIDO UNA REVOLUCIÓN"

En el acto también ha intervenido la joven poeta Elvira Sastre, quien ha alertado de que la poesía "se está expandiendo y no hay quien la pare". Además, ha hecho un alegato a favor de las redes sociales, que "permiten llegar a un publico de países a los que ni siquiera llegan los libros de uno".

"Son una herramienta que, bien utilizada, puede ser de gran utilidad a los que se dedican a esto. Los tiempos cambian y, con ellos, los medios. Internet ha supuesto una revolución y ha permitido que la poesía se visibilice", ha celebrado la reciente ganadora del premio Biblioteca Breve.