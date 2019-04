John Adams, Premio Fundación BBVA por crear una voz única que combina complejidad musical y conexión con el público

Publicado 09/04/2019 13:40:29 CET

El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música y Ópera ha recaído en su undécima edición en John Adams por crear una voz única que combina la complejidad musical y la conexión con el público a través de una rica paleta de emociones.

Según el acta del jurado, John Adams ha sido galardonado con este premio por componer "una música que es genuinamente" de es tiempo, "y siempre lo ha sido, desde finales del siglo XX al siglo XXI". Además, ha destacado que Adams se aleja "del compositor científico, intelectual, para buscar un artista comprometido con el público", sin rigideces ni formalismos, que abre al máximo su 'paleta emocional' para volver a conectar con la audiencia.

"Tenía la sensación de que el mundo de la música con-temporánea era cada vez más estéril y que los compositores estaban cada vez más ensimismados y solo componían para ellos mismos. Al mismo tiempo, presencié el florecimiento de la gran época de la música rock, que hablaba a la gente en un lenguaje sencillo y apasionado. Yo quería forjar un lenguaje musical propio que, aunque estuviera dentro del marco de la tradición 'clásica', tuviera una energía y una potencia comunicativa similar a la que posee la gran música popular americana", ha explicado John Adams.

Tras ser uno de los padres del minimalismo, el maestro norteamericano se separa de esa etiqueta, para encontrar "una voz única en la música contemporánea" en la que ha "creado un estilo personal basado en los estándares más elevados de excelencia técnica y musical, que a la vez ha logrado una poderosa conexión con un público amplio", asegura el fallo.

La Fundación BBVA considera que esa voz distintiva es probablemente herencia de las múltiples influencias que recoge Adams. Él mismo se refiere a ellas en una lista tan heterogénea que incluye tanto a Bach, Mozart o Stravinsky, como a Bob Dylan, Duke Ellington o Stevie Wonder.

"Forman parte de la cultura americana y me han influido todos ellos", ha indicado tras conocer la noticia del premio. "Crecí escuchando todo tipo de música y creo que lo que caracteriza a la música americana es que no existen fronteras rígidas entre lo 'elevado' y lo 'popular'o lo que en Europa se considera 'arte' o 'entretenimiento'", ha subrayado.

APRENDIÓ CLARINETE DE SU PADRE

Como ha indicado la entidad, desde muy pequeño tuvo "una estrecha" relación con la música en su Nueva Inglaterra natal, donde aprendió clarinete de su padre. Su abuelo era propietario de un club de jazz en New Hampshire, en el que Adams escuchó a grandes del género como Duke Ellington & His Orchestra. Con diez años comenzó a escribir sus primeras composiciones y siendo aún adolescente dirigió a una orquesta interpretando una pieza original suya.

Asimismo, ha señalado que obtuvo una licenciatura y un máster en Composición Musical en Harvard y, buscando nuevos horizontes sonoros, se trasladó en 1971 a California, donde tiene su residencia desde entonces.

Fue profesor del Conservatorio de Música de San Francisco durante 10 años, época en la que conoció el minimalismo. Influido por esa corriente compuso alguna de sus primeras obras conocidas como Shaker Loops (1978), en las que el jurado asegura "su voz distintiva ya estaba emergiendo".

En 1982, se convirtió en compositor residente de la Orquesta Sinfónica de San Francisco hasta 1985. Muchas de sus obras orquestales más importantes fueron escritas para y estrenadas por esta formación, incluyendo Harmonium (1981), Grand Pianola Music (1982) o Harmonielehre (1985).

En esas piezas se percibe "de manera más obvia" la personal voz de Adams que destaca el acta. "Hay algo inmediatamente reconocible en una composición de John Adams, (...) un estilo que es difícil definir, pero de alguna manera americano", asegura el jurado.

EL CREADOR DE UN NUEVO GÉNERO OPERÍSTICO

Adams, que tiene composiciones en todos los géneros --solista, cámara, orquestal, ópera y oratorio-- sobresale, de forma propia y muy singular en el campo de la ópera, que ocupa un espacio privilegiado en su catálogo, según añade la Fundación BBVA.

En 1985 comenzó una colaboración con la poetisa Alice Goodman y con el director teatral Peter Sellars, que desembocó en Nixon in China (1987), que relata la visita del expresidente de Estados Unidos a Mao Tse-Tung en el año 1972. Con ella Adams "impulsó un nuevo tipo de 'docu-ópera', al componer sobre acontecimientos en la memoria contemporánea, y abordar con audacia cuestiones polémicas de nuestro tiempo", subraya el jurado.

"Siempre he sentido un enorme interés por la historia y la política", ha asegurado Adams al respecto. "Creo que si queremos que la ópera tenga futuro, los compositores debemos elegir temas e historias que reflejan los mitos colectivos que compartimos en el presente, como hizo Wagner en su día", ha subrayado.

Por último el acta también destaca On the Transmigration of Souls, su "reflexión conmovedora" sobre los atentados del 11-S, y los oratorios en los que ha explorado temas como la inmigración y las cuestiones de género, "asegurándose de que las voces de las mujeres y los puntos de vista de las minorías se escuchan".