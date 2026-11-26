Javier Aramburu, Plena Pausa, 2023, cartel - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El músico Jota, líder de Los Planetas, recuperará el próximo 10 de diciembre en el Museo Reina Sofía el proyecto 'Plena Pausa', en el que puso música a una selección de filmaciones inéditas del cineasta Iván Zulueta procedentes de su archivo personal, conservado en Filmoteca Española.

El concierto, que se celebrará a las 20.00 horas, se enmarca en el ciclo de música vinculado a la nueva presentación de los fondos del museo, 'Colección. Arte contemporáneo: 1975 - Presente', con el que el Reina Sofía busca establecer un diálogo entre la música popular y la creación artísitica contemporánea, así como reivindicar la interconexión entre ambas disciplinas.

'Plena Pausa' es el proyecto de musicalización en el que Jota trabajó sobre una selección de piezas inéditas procedentes del archivo fílmico personal de Zulueta, conservado en Filmoteca Española y que se presentó por primera vez el 20 de enero de 2023 en el cine Doré.

En esta iniciativa se enmarca 'Hotel' (1975), cortometraje que fue filmado desde el Edificio España, en la Plaza de España de Madrid, y que se encuentra en la sala Estructuras afectivas de la Transición, al inicio del recorrido 'Colección. Arte contemporáneo: 1975 - Presente'.

La actuación recuperará la puesta en escena de la totalidad del proyecto artístico y dará continuidad al objetivo de Filmoteca Española de acercar su archivo al público a través de nuevas propuestas artísticas, en este caso mediante la afinidad entre los universos creativos de Zulueta y Jota.