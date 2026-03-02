Juanes lanza este viernes el álbum 'JuanesTeban': "Bad Bunny ha amplificado el español a un lugar que nadie imaginaba"

El cantante Juanes durante su concierto en el Movistar Arena, a 1 de marzo de 2026, en Madrid (España). El artista colombiano Juanes, ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy, ha regresado a España para ofrecer un concierto único en el Movistar Arena de - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante colombiano Juanes, que lanzará este viernes, 6 de marzo, su nuevo disco 'JuanesTeban', ha asegurado que artistas como Shakira, Carlos Vives o Gloria Estefan abrieron para los artistas latinos un camino "impresionante" que ahora ocupa Bad Bunny, que ha hecho algo "inexplicable".

"Bad Bunny es un artista real y se merece el éxito que está teniendo. Él ha amplificado el español a un lugar que nadie de nosotros se imaginó. Me parece muy bien que esto esté pasando por la música en español", ha destacado en una entrevista con Europa Press, horas después de haber actuado en el Movistar Arena (Madrid), donde ha comenzado la gira mundial que le llevará a México, Costa Rica, Marruecos, Belgica, Holanda, Alemania, Francia, Finlandia o Estados Unidos, entre otros países.

Juanes desvela que pudo asistir a un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico y quedo impresionado por los músicos que hay en el escenario y por el show del artista. "Mis hijos le adoran y decidimos ir a Puerto Rico y cuando vi el show dije 'Wow, esto es increíble'. "Desde que comienza el show hasta que termina tiene de todo: una cantidad de músicos en el escenario, una orquesta de salsa, la plena puertorriqueña, tambores. Me gustó muchísimo", afirma.

Respecto a la actuación de Bad Bunny en la SuperBowl, Juanes destaca la puesta escénica "teatral" de situar cualquier esquina o tienda de cualquier país del Caribe. "Vi la polémica que hubo, pero a mi el espectáculo me gusto muchísimo porque representa lo que es", agrega.

SOBRE LA ACTUALIDAD: "ME QUEMA LA CABEZA"

Juanes, que reside en Miami y que llegó a Estados Unidos en 1996, señala que el país de Donald Trump es un lugar de "inmigrantes que han apoyado y aportado demasiado" y admite que ver las noticias le "quema" la cabeza. "No sé ni qué pensar. Veo las noticias y veo la guerra de ahora con Irán, pero también la de Ucrania o la situación en Venezuela. Todos los días hay algo nuevo y ya es tanta la información que te quema la cabeza. Es un momento muy extraño y me genera un punto de ansiedad. No sé para dónde vamos", ha lamentado.

En este sentido, apela a la música, al arte y al amor porque "si no es para enloquecerse". Asimismo, confiesa que Estados Unidos actualmente es "totalmente distinto" del país que le vio llegar hace casi 30 años. "Creo que el mundo viene cambiando desde hace mucho tiempo. Recuerdo que el 11S fue un golpe demasiado duro para Estados Unidos. Igual que la crisis del 2018 y el COVID", ha recordado.

UN MOVISTAR ARENA AL COMPLETO: SU MEJOR NOCHE EN MADRID

Tras dos años sin venir a España, Juanes asegura que la del Movistar Arena de Madrid ha sido "su mejor noche" en la capital hasta ahora, una velada que describe como "hermosa" y "mágica", por la que se siente "extremadamente agradecido" al público. En el concierto, ha hecho un repaso a su carrera e interpretado sus grandes éxitos 'Volverte a Ver', 'La Camisa Negra', 'A Dios Le Pido', 'Nada Valgo Sin Tu Amor', entre otros.

El artista colombiano ha destacado que el recinto estaba lleno y que el concierto estaba "sold out", algo que, según reconoce, no había logrado antes.

En cuanto a su nuevo disco, 'JuanEsteban', el colombiano afirma que "significa todo" porque representa su presente y porque, por primera vez, tenía sentido poner su nombre completo a un álbum --en la entrevista recuerda que Juan Esteban es su nombre real--. En este trabajo reivindica esa dualidad y el "calidoscopio de sentimientos" que lo definen, con un abanico sonoro que va "desde la cumbia hasta el rock, la música andina y las baladas íntimas".

"Si vas a un concierto mío hay onda de pueblo, tocamos cualquier cosa, desde rock, reggae, cumbia, lo que sea. Me encanta tener la posibilidad de tocar todos los géneros que me gustan", afirma.

Sobre la nueva gira, que le llevará por Estados Unidos y por buena parte del mundo, Juanes explica que ha preparado un repertorio que combina sus canciones más conocidas con varios temas inéditos. Su objetivo, insiste, es que el concierto se viva "como una fiesta", con el público disfrutando "de principio a fin".

"Hoy en día descubrimos la música de otra manera, casi efímera con las plataformas que hacen que todo sea inmediato, pero ver canciones nuevas en un concierto sin haberlas escuchado antes también tiene su magia", ha recalcado.

Tras 25 años de carrera, Juanes asegura que ahora se prepara "más que antes" para salir al escenario, porque hoy es plenamente consciente de lo que implica un directo. "Si pudiera hablar con aquel Juanes de hace un cuarto de siglo, le daría las gracias por la tenacidad, la disciplina y la decisión casi heroica de dedicarse a la música", apostilla.