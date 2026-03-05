Kanye West 'Ye' actuará en julio en el Metropolitano de Madrid en una única fecha en España después de 20 años

Archivo - 02 February 2025, US, Los Angeles: Kanye West poses on the red cartpet at the 67th Grammy Awards held at Crypto.com Arena in Los Angeles California. Photo: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/dpa - Javier Rojas/PI via ZUMA Press W / DPA - Archivo
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El rapero Ye, antes conocido como Kanye West, actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio. Es el primer concierto que el artista da en España en 20 años.
Según ha confirmado el estadio en su cuenta de Instagram, se trata del único concierto en España con la gira que le llevará a México, India, Países Bajos o Italia.
La última y primera vez que Ye actuó en España fue en 2006 en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Entonces presentaba 'Late registration'.
El cantante de 'Heartless', 'Can't tell me nothing' o 'Flashing lights' había pedido hace un mes perdón por sus comentarios y actitudes "nazis y antisemitas" después de haber vendido productos con esvástica en su página web. Meses más tarde publicó una canción titulada 'Heil Hitler'.