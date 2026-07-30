Karol G anuncia su nuevo disco, 'No me arrepiento de sentir tanto', que saldrá el próximo 7 de agosto

Archivo - Karol G deslumbra en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 - ZUMA/EUROPA PRESS - Archivo
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Karol G ha anunciado que el próximo 7 de agosto saldrá a la venta su nuevo disco, titulado 'No me arrepiento de sentir tanto', tras un año del lanzamiento de su anterior álbum 'Tropicoqueta', con el que vendrá a España en junio de 2027 dentro de su gira mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour'.
En una publicación en Instagram, la cantante ha compartido la noticia junto con la portada del futuro disco, que será su sexto álbum de estudio tras 'Unstoppable', 'Ocean', 'KG0516', 'Mañana será bonito' y 'Tropicoqueta'.
Según informa 'Billboard', durante el concierto que ha ofrecido Karol G este miércoles en Toronto (Canadá), la cantante sorprendió a sus fans anunciándolo en directo.
"Tengo un anuncio que compartir, Toronto, y después de esto, también tengo un regalo para ustedes. He estado trabajando en un proyecto durante un par de meses. He estado inmersa durante meses creando música nueva. Durante meses, he estado preparando un segmento que formará parte de esta gira. Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no veo la hora de cantar con todos ustedes. Se llama 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto'", afirmó la artista.
La colombiana presentó el pasado 24 de julio su nuevo tema 'Matadora' al iniciar el tour 'Viajando por el Mundo Tropitour' en Chicago. Este tour incluye 64 conciertos por 20 países, y pasará por Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica.
En España, Karol G hará nueve conciertos en junio de 2027: dos en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid. En primer lugar visitará el Estadi Olímpic de Barcelona el 3 y 4 de junio de 2027 y posteriormente viajará hasta Sevilla para actuar el 11,12 y 13 de junio en La Cartuja.
Su gira por España cerrará el 24, 25, 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Tras España, Karol G irá a París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán donde acabará a finales de julio.