Kidd Keo publica 'BBZ_Trashtape': "La música hoy en día es más sensacionalista, antes era más artística"

El cantante Padua Keoma Salas Sánchez, conocido como Kidd Keo, publica 'BBZ_Trashtape', un disco enteramente de trap "no comercial", y en ese sentido, ha asegurado que la música, en la actualidad, es más sensacionalista y superficial, mientras que hace unos años era más "artística".

"Hoy en día existe una moda mucho más superficial por la música que antes. Pero en todo: todas las niñas quieren ser influencers, todos los niños quieren ser futbolistas, todos los niños quieren ser raperos, y todas las niñas quieren ser Emilia Mernes. Estamos en una época en la que la información, la tecnología ha crecido, o sea, somos mucho más conscientes de todo lo que 'postea' todo el mundo. Tengo dos opiniones: la música hoy en día es más sensacionalista y antes era más artística, pero creo que esto lleva pasando toda la vida", ha explicado el artista en una entrevista con Europa Press.

Así, ha señalado que España no está en su "época más transgresora", musicalmente hablando, porque "el mundo está censurándolo todo de cara a lo comercial".

"Estamos censurando mucho más, pero a la vez no. Por ejemplo, ahora existe una lucha por la no cosificación de la mujer y el feminismo y, a la vez, existe OnlyFans y ahora es cuando más prostitución hay (...) Hay sus variantes pero sí, hay más hipocresía (...) Hay una guerra ahora en Gaza y hace equis tiempo la hubo aquí y dictadores ha habido siempre. Es lo mismo, no nos olvidemos que hace poquito teníamos al del mostacho recto aquí", ha valorado .

"PUEDO HABLAR GUARRO DE UNA MUJER, PORQUE SÉ CÓMO TRATO A LAS MUJERES"

Kidd Keo ha enfrentado numerosas polémicas por algunas letras en sus canciones más antiguas --el artista ha explicado que las hizo cuando tenía 20 años, hoy cumple 30--. 'Drakukeo' o 'Lollypop' le han valido al trapero acusaciones de machista, pero él reconoce que se permite "soltar cualquier movida obscena" en una canción porque sabe "perfectamente" cómo trata a las mujeres y a las personas en la vida real.

"Puedo hablar de drogas porque sé qué relación tengo con las drogas y sé que no tengo ningún problema. Puedo soltar cualquier movida obscena en una canción, hablar guarro de sexo o de una mujer, porque sé perfectamente cómo trato a las mujeres y a las personas en la vida real. Sé la historia que tengo, sé lo que hay", ha explicado Keo para después señalar que "nunca ha salido" ninguna acusación de maltrato o abuso hacia él, a diferencia de otros artistas.

En 'BBZ_Trashtape', el artista publica nueve canciones que "no iban a salir" y con las que pretende quitarse la espinita de "trap" antes de enfocarse hacia otros género como el rock, según ha avanzado.