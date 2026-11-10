Kiko Veneno regresa a la rumba en su nuevo álbum 'Precisamente', con portada de Miquel Barceló - SUBTERFUGE RECORDS

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kiko Veneno ha publicado nuevo álbum, 'Precisamente' (Subterfuge Records), que supone su regreso a la rumba, como ha informado su discográfica, que precisa que la portada ha sido diseñada por Miquel Barceló.

El álbum, producido por Bronquio y masterizado por Raúl Pérez en el estudio de grabación 'La Mina', en Sevilla, cuenta con 10 canciones en las que el músico y compositor español pretende reencontrarse con quienes llevan toda la vida acompañándole y conquistar a las nuevas generaciones.

Además, destaca que una de las canciones ('Yo y mi mánager') cuenta con la colaboración de Estopa. El álbum está ya disponible en todas las plataformas y podrá adquirirse en vinilo, CD y casete.

Para presentar su nuevo trabajo, Kiko Veneno realizará una gira que comenzará en A Coruña el próximo 13 de noviembre, para pasar por La Línea de la Concepción (Cádiz) el 21 de noviembre, Guadalajara el 28 de noviembre y Murcia el 4 de diciembre. Ya en 2027, tocará el 4 de enero en el Actual de Logroño, el 21 de enero en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, el 4 de febrero en Inverfest, en el Circo Price de Madrid y el 12 de febrero en Inverfest de Zaragoza.