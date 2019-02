King Diamond, último cabeza de cartel del Resurrection Fest 2019, que desvela cartel por días

Actualizado 26/02/2019 12:43:27 CET

La organización del Resurrection Fest confirma este martes a King Diamond como cabeza de cartel para la jornada del sábado, uniéndose así a Slayer y Slipknot entre los más grandes nombres del festival gallego, que desvela además su programación por días.

Se suman también al Resurrection Fest nombres como The Adicts, Municipal Waste, Bury Tomorrow, Toundra, Devil in me y Kause 4 Konflikt. La cita, del 3 al 6 de julio como siempre en Viveiro (Lugo).

Este viernes 1 de marzo a las 12:00 horas saldrán a la venta las entradas de cada día, con un precio de 75 euros + gastos para jueves y sábado, 85 euros + gastos para el viernes, y 12 euros + gastos para el miércoles, día de la fiesta de presentación. Al estar los abonos ya agotados, será la última manera de poder asistir al festival.

El amplio cartel del Resu cuenta también con Parkway Drive, Arch Enemy, Gojira, Within Temptation, Trivium, Lamb of God, Crystal Lake, Testament, Millencolin, Converge e Ignite, entre otros muchos. Toda la información, en www.resurrectionfest.es.