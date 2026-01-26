Lady Gaga, Dua Lipa, Nil Moliner o Mónica Naranjo, nominados a los Ticketmaster Awards

Archivo - La artista Mónica Naranjo durante su primer concierto de la gira “Greatest Hits Tour”. A 11 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La artista Mónica Naranjo celebra tres décadas en la música con su “Greatest Hits Tour”, donde interpr - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lady Gaga, Dua Lipa, Nil Moliner o Mónica Naranjo son algunos de los grandes nombres nominados a los Ticketmaster Awards, los premios que reconocen a los artistas, giras y directos mejor valorados del año por el público.

Las votaciones, según informa Ticketmaster, estarán abiertas al público desde este lunes hasta el 1 de febrero a las 23:59 h. Los artistas ganadores se darán a conocer el 3 de febrero de 2026. Los fans pueden votar a través del enlace a un formulario en la biografía de las distintas redes sociales de Ticketmaster España (Instagram, Facebook y Tik Tok) y comentando en sus publicaciones oficiales del sorteo e indicando a sus nominados favoritos junto con la mención a un amigo o amiga.

En esta edición, los Ticketmaster Awards 2026 cuentan con cuatro categorías: Mejor Directo Internacional, Mejor Directo Nacional, Mejor Gira del Año y Fresh Artist-Mejor Artista Revelación, una categoría que pone el foco en los talentos que están definiendo el presente y el futuro de la música en directo.

Entre los nominados destacan grandes nombres de la escena internacional como Blackpink, Billie Eilish, Imagine Dragons, Stray Kids o Dua Lipa, junto a artistas nacionales que han conectado de forma especial con el público en directo, como Nil Moliner, Dellafuente, Rels B, Mónica Naranjo o ELYELLA.

Además de una nueva generación de artistas emergentes que refleja la diversidad y vitalidad del panorama musical actual, como Barry B, Nico Miseria, Verde Prato o Yawners.

Asimismo, este año Ticketmaster refuerza la conversación en torno a la fuerza de los fandoms con una quinta y categoría especial para redes sociales: Fandom Más Entregado, que se activará exclusivamente en el Fan Corner de Ticketmaster como una conversación abierta para dar visibilidad a las comunidades fan más comprometidas.