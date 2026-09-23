Lia Kali reúne a escena urbana y orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional en la 1ª edición de Red Bull Symphonic

Lia Kali actúa durante el Red Bull Symphonic en Madrid, España, el 22 de septiembre de 2026 - GIANFRANCO TRIPODO - PELONIO

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Nacional de Música de Madrid ha acogido la primera edición en España del formato Red Bull Symphonic con el espectáculo 'La música camina conmigo', en el que la artista Lia Kali ha reinterpretado su repertorio junto a una formación sinfónica dirigida por el compositor Lucas Vidal.

El concierto, que había colgado el cartel de 'todo vendido', estaba estructurado en cuatro actos, aborda un viaje narrativo a través de la escenografía, la luz y la danza sobre el proceso creativo, la entrada en el éxito y la superación de los propios miedos de la artista.

Además, Kali se ha acompañado de referentes de la música urbana y el rap estatal. Así, en los primeros actos del espectáculo, Fernando Costa y Elane han compartido escenario con la artista en temas como 'Te conocí bailando', 'Para aguantar' y 'Falso'.

Después, fue el turno de Antony Z en 'Peor que la policía' y la aparición estelar de Kase.O, que ha interpretado 'God Damn' sobre una adaptación inspirada en el Réquiem de Mozart.

Bajo la dirección musical de Pablo Donaire y la conducción orquestal de Lucas Vidal --quien también ha intervenido al sintetizador--, el espectáculo ha cumlinado en su bloque final con temas como 'Me muero', 'Chulx', 'Renacer', 'Alzo el vuelo' y 'Cantaré'.