Limp Bizkit anuncia concierto en Madrid el 26 de agosto

Actualizado 12/02/2020 12:19:51 CET

KROQ Weenie Roast & Luau - GETTY IMAGES FOR KROQ / KEVIN WINTER - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Limp Bizkit actuará en el WiZink Center de Madrid el miércoles 26 de agosto. "Un concierto único de una de las bandas más notorias de rap metal", tal y como remarca el comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas se pueden comprar desde este viernes 14 de febrero a través de los puntos habituales de la red Ticketmaster. Más información en www.rocknrock.com.

La banda de Florida formada en 1994 saltó al estrellato en 1999 con su segundo álbum, 'Significant Other'. Sin embargo, el gran éxito internacional lo alcanzó en el año 2000 con 'Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water' y formando parte de la banda sonora de la película 'Mision Imposible II'.

Limp Bizkit, una de las formaciones más energéticas del nu metal y rap metal, está formada por Fred Durst a la voz, Sam Rivers como bajista, John Otto llevando el peso de las baquetas, el guitarrista Wes Borland y a los plásticos, Dj Lethal.

El último disco de estudio de Limp Bizkit, 'Gold Cobra', se estrenó en 2011. En julio la banda sorprendió a sus fans con un pequeño adelanto de 'Wasteoid', canción que estará en lo que será su sexto álbum que se espera que vea a la luz próximamente.