Louis Tomlinson anuncia concierto en La Riviera madrileña el 10 de marzo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras agotar las entradas para su concierto del 9 de marzo en Barcelona, Louis Tomlinson añade ahora una fecha en Madrid para este 10 de marzo en La Riviera. Ambas actuaciones se enmarcan dentro de la gira de presentacion de su nuevo disco, 'Walls'.

Las entradas para el concierto de Madrid, que tendrán un precio único de 35 euros (más gastos), estarán a la venta este mismo jueves 5 de marzo a las 16:00 en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Aunque su nombre esté fuertemente vinculado a One Direction, la exitosa boy band que vendió más de 100 millones de álbumes en el mundo entero, Louis Tomlinson está demostrando con singles como 'Kill My Mind' o 'We Made It' que su proyecto en solitario tiene solidez

"Soy un nuevo artista ahora. Me ha costado tiempo encontrarme cómodo por mi cuenta, aprender a confiar en mí. Me siento más seguro que nunca, tanto como compositor como vocalista. Por supuesto que quiero tener éxito pero lo más importante es lo que mi música signifique para mí y para mis fans", plantea.