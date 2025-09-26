Love of Lesbian no actuará en ningún festival en el que tenga participación accionarial el fondo de inversión KKR

Archivo - (I-D) Los integrantes del grupo musical ‘Love of Lesbian’, Santi Balmes, Jordi Roig y Oriol Bonet, durante una entrevista para Europa Press, en las oficinas de Warner Music, a 9 de octubre de 2024, en Madrid (España). ‘Love of Lesbian’ es un gru - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda Love of Lesbian ha anunciado que no actuará en ningún festival de música en los que el fondo de inversión estadounidense KKR tenga participación accionarial, como el Interstelar de Sevilla, donde hace unos días anunciaba su participación para la edición de 2026.

"En algunos conciertos pasados ya habíamos expresado nuestra postura sobre este genocidio del pueblo palestino, desde el altavoz que nos proporciona el escenario, intentando ser un pequeño caballo de Troya desde dentro", han explicado en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el grupo asegura que se trata de una decisión que ha requerido "tiempo" y "debates internos", para después añadir que, si bien no son un grupo que tome decisiones "impulsivas", sí intentan "construir una respuesta común, honesta y compartida".

"Esta decisión supone, inevitablemente, renunciar a algunos festivales con los que ya teníamos conversaciones avanzadas para 2026, pero creemos que la coherencia con lo que pensamos y sentimos ahora mismo debe prevalecer", han apuntado.

Aun así, han remarcado la buena relación que mantienen con los festivales que pertenecen al KKR y remarcan que esa "fantástica relación forjada a través de los años" ha hecho que su decisión haya sido "aún más difícil de tomar". "Conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tienen que ver con toda esta situación", concluyen.