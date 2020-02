Luback presentan rotundo nuevo videoclip: 'Need'

Actualizado 11/02/2020 13:27:11 CET

MADRID, 11 Feb. (EDIZIONES) -

Luback estrenan este martes en exclusiva en Europa Press su nuevo videoclip: 'Need'. Una canción rotunda de corte irónico con un punto de mala leche, grabada en directo en Ahalik Studios.

Escuchar a Luback es dejarse llevar por un sonido único que puede relacionarse con el Ben Harper más rockero, con pinceladas del blues-rock de Supersonic Blues Machine o Delta Moon y condimentado por un puntito grunge al más puro estilo Nirvana.

"La sociedad nos dice qué tenemos que hacer con nuestra vida y nosotros lo aceptamos a cambio de no tomar decisiones", plantea Cristian del Corral compositor del tema, guitarrista y voz de la banda, quien añade: "'Need' trata de eso. Es más cómodo seguir el dictado que tomar partido".

Con este tema, Luback presenta el que será su próximo trabajo, un disco "luminoso, enérgico y abierto". El single fue grabado tocando todos juntos mostrando sin duda uno de los puntos fuertes de la formación: el directo.

"El tema nació un día de duermevela en la cama. Saqué el móvil y me puse a escribir la letra para no molestar a nadie. Cuando me desperté me acordaba perfectamente de la melodía", dice Cristian sobre su composición.

De ahí la llevó al local, donde todos empezaron a aportar ideas hasta conseguir lo que es hoy en día 'Need': "Lo que más nos gusta del tema es que tiene la energía de todos, porque todos aportamos a la hora de su creación. ¡Teníamos muchas ganas de compartirlo!"

Luback es una banda madrileña formada por cinco músicos con la expresividad directa y emocionante del folk, la enérgica cadencia del blues y la garra del rock. La banda surge en 2011 y desde entonces no han parado de trabajar hasta llegar a una identidad inconfundible, fluida y con gran fuerza interpretativa.

Quizás porque algunos de sus miembros han crecido juntos, la madurez es una de las constantes en el trabajo de Luback. Esta se deja ver a la hora de componer, de tocar, de enfrentarse al directo y de pensar el proyecto. "Si compones y arreglas la canción pensando en petarlo puede que te funcione pero deja de ser arte, ya no es tuyo, no es tu expresión", dice Cristian.

Otras de las claves de Luback es la autenticidad. Más allá de la búsqueda del éxito comercial o de posibles propuestas prefabricadas que ayuden a despegar, Luback apuesta por la integridad como bandera: "El objetivo es hacer música buena más allá de los cánones comerciales, nos obsesiona mucho que lo que tenemos entre manos sea real".

En definitiva, un proyecto con el que sus integrantes apuestan 100% por un sonido único, el sonido Luback. Además, cada una de las letras de la banda se posiciona y propone una visión única sobre la vida: "el objetivo es aportar un granito de arena para mejorar el mundo desde lo que cada uno hace".