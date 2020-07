Mad Cool 2021 anuncia cartel: entran Red Hot Chili Peppers y se caen Taylor Swift, Billie Eilish y Kings of Leon

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mad Cool Festival anuncia este miércoles gran parte de su cartel -en torno al 70 por ciento- para la edición de 2021, que se celebrará durante cuatro días del 7 al 10 de julio.

El cartel mantiene buena parte de los nombres de la edición aplazada de 2020 con The Killers, Twenty One Pilots, Mumford & Sons, Faith No More, Deftones, Pixies, Foals o Placebo al frente.

Se añaden a la programación principalmente Red Hot Chili Peppers, mientras que las bajas más destacables respecto al cartel de 2020 son las de Taylor Swift, Billie Eilish o Kings of Leon (por ahora, pues aún queda el 30 por ciento por anunciar y estos nombres podrían estar aún en negociaciones).

La venta de tickets de 2021 comienza este mismo miércoles a las 12:00 horas. Los precios de entrada de día se mantendrán en 75€ + gastos de gestión; los abonos de 3 días, en cualquiera de sus versiones, en 179€ + gastos de gestión; las entradas VIP, en 150€ + gastos de gestión, y los abonos VIP, en 400€ y 450€ + gastos de gestión, para 3 y 4 días respectivamente. Los packs Fnac de 4 días se mantendrán en 195,99€.

El festival asegura que por el momento su edición de 2021 seguirá teniendo lugar en el recinto de IFEMA-Valdebebas al norte de Madrid. Próximamente se completará el cartel completo con los artistas que faltan por anunciar (tanto manteniéndose del cartel de 2020 como nuevos fichajes).