Mad Cool: "Inicialmente, la próxima edición se mantendrá en el recinto actual"

Camiones acondicionan la entrada del parque de Valdebebas que tradicionalmente da acceso al Festival Mad Cool, que este año no se celebrará a causa del coronavirus - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

A unas horas de lanzar el primer bloque de artistas de la edición de 2021 -aplazada de 2020-, Mad Cool comparte un comunicado para "contar cómo están las cosas", para que el público tenga "toda la información de primera mano sin distorsiones".

"Hace unos días os avanzábamos que nuestra idea era anunciar el cartel completo el 8 de julio, pero no todos los artistas llegan a tiempo y vamos a hacerlo en dos bloques. Uno, mañana, día 8, con el primer avance, y otro más adelante, con el resto de nombres, a excepción de las bandas de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, que se anunciarán en 2021", apunta el festival en un comunicado remitido a Europa Press.

Así las cosas, este miércoles el festival anunciará "el 70% de artistas que conformarán el cartel de Mad Cool 2021". En el siguiente anuncio se incluuirán "el resto de nuevos nombres y en 2021 se completará el Line up con los 4 ganadores de Mad Cool Talent by Vibra Mahou".

"Actualmente tenemos confirmados un gran número que ya formaban parte del cartel en la edición de 2020 y que se mantendrán en Mad Cool 2021. Muchos de ellos se anunciarán mañana, pero otros aún no se pueden revelar. Os daremos estos nombres en nuestro siguiente comunicado, lo antes posible. Estamos trabajando para que sea antes de finalizar agosto", adelanta el festival.

Y añade: "También hay artistas nuevos confirmados que no estaban en 2020, pero no se pueden anunciar hasta que tengan cerrado su tour europeo. Estos también se anunciarán en nuestro siguiente bloque".

Con todos estos datos, y teniendo en cuenta las peticiones de poder ver el cartel completo antes de tomar decisiones de cambios de día o devoluciones, Mad Cool amplía el plazo de devolución desde este miércoles 8 de julio hasta una semana después del segundo anuncio.

BENEFICIOS

Quienes decidan quedarse con las entradas tendrán una serie de beneficios en muestra de agradecimiento por parte del Mad Cool como un 25 por ciento de descuento en merchandising oficial del festival adquirido a través del Mad Cool Area hasta el 31 de enero de 2021, así como un 25 por ciento de descuento en las entradas de la Gira Vibra Mahou - Mad Cool.

Tendrán, asimismo, una pulsera conmemorativa del Mad Cool 2020 que se tendrá sorpresas aún por desvelar y que el público recibirá con la pulsera de 2021.

También habrá acceso a premios y sorteos exclusivos como 200 Tarjetas de socio, 4 Upgrades dobles a VIP, 2 Accesos dobles por día al FOH para ver el concierto principal, 30 Packs de merchandising oficial, 6 Plazas en tour exclusivo Mad Cool antes de la apertura de puertas, aparición en el aftermovie oficial de Mad Cool 2021 (máximo 10 personas).

Mañana desvelaremos los primeros artistas que formarán parte de nuestro 5º aniversario? Pero antes queremos que conozcáis toda la información sobre este anuncio, las ventajas para aquellos que decidáis mantener vuestras entradas y la salida a venta de #MadCool2021 ?????? pic.twitter.com/pyB3Syy24G — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) July 7, 2020

VENTA DE ENTRADAS

En cuanto a la venta de tickets de 2021, comienza este miércoles a las 12:00 horas. Los precios de entrada de día se mantendrán en 75€ + gastos de gestión; los abonos de 3 días, en cualquiera de sus versiones, en 179€ + gastos de gestión; las entradas VIP, en 150€ + gastos de gestión, y los abonos VIP, en 400€ y 450€ + gastos de gestión, para 3 y 4 días respectivamente. Los packs Fnac de 4 días se mantendrán en 195,99€.

"Respecto a los abonos de 4 días, hemos decidido no sacar ninguno más a la venta, aunque recibamos devoluciones de este tipo. La decisión está basada en no perjudicar y respetar a quienes comprasteis entradas de día porque los abonos se habían agotado. No obstante, los más madrugadores podrán adquirir los últimos packs que Fnac aún tiene disponibles y que incluyen el abono de 4 días. Será la única forma de adquirir este pase, aunque las unidades son muy limitadas", explica la organización.

UBICACIÓN

Por último, el festival responde a las dudas sobre su próxima ubicación para 2021: "Mad Cool se creó para Madrid y así seguirá siéndolo. Como sabéis, estamos trabajando con las instituciones en crear un nuevo espacio en la ciudad de Madrid, para mejorar aún más la experiencia del festival. Seguimos trabajando para tenerlo cuanto antes, pero, inicialmente, la próxima edición se mantendrá en el recinto actual de Mad Cool. Si hubiese algún cambio, os lo comunicaríamos".

El festival y el Ayuntamiento buscan una nueva ubicación para el festival por la ampliación prevista de IFEMA, que obligaría a abandonar la zona de Valdebebas, posterior a los recintos feriales. Al conocerse esta problemática, incluso alcaldes de ciudades como Valladolid se ofrecieron a acoger el festival.