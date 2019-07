El maestro guitarrista Salvador Domínguez vuelve a la carga

Actualizado 05/07/2019 13:10:06 CET

Salvador Domínguez MALDITO RECORDS

MADRID, 5 Jul. (EDIZIONES) -

Hacía ya cinco años que Salvador Domínguez, el maestro rockero de la guitarra eléctrica -son incontables los guitarristas que han aprendido con sus libros de métodos-, no publicaba nada nuevo desde el álbum Recuperemos la ilusión de 2014.

Ahora, en 2019, Salvador reúne a su banda y ha decidido grabar nueve canciones de puro hard rock que el guitarrista ha ido perfilando en estos últimos años.

La banda de Salvador (guitarrista de Miguel Ríos, Banzai, Pekenikes, Canarios o Tarzen) está compuesta por Jesús Arispont (bajo en Def Con Dos, Pata Negra, Camarón), Blai Drummer (batería en Ktulu, Konsumo Respeto, Def Con Dos), John Negrete (voz en EGO, Overlife).

In The Name Of Your Gods (Maldito Digital, 2019) solo es la primera de diferentes grabaciones que Salvador Dominguez irá editando en los próximos meses. Todos los temas están cargados de brutales riffs, unos solos de guitarra espectaculares y cargados de sentimiento melodía y mucha técnica.

"Mi idea no es editar un disco tal cual. Creo que el consumo musical ha cambiado y voy a ir presentando nuevas canciones en plataformas digitales. Confío que la gente las escuche y ver cuál es su reacción. El disco ya lo editaremos más adelante", plantea el músico.

Estas nuevas canciones se han grabado entre Madrid (Masterispont Estudios) y Alicante (El Castellet Studios). Las pistas de grabación se mandaron a los Cookham Studios en Reino Unido, donde el afamado Stuart Epps (Led Zeppelin, Elton John, Twisted Sister, Bad Company, Alvin Lee, Vandenberg, George Harryson, Bill Wyman, Wishbone Ash) mezcló y masterizó todas las pistas. Estos nuevos temas han sido producidos por Salvador Domínguez.