Manu Chao estrena la reivindicativa 'Bloody Bloody Border'

Manu Chao publica un nuevo y combativo single titulado 'Bloody Bloody Border', adelanto de la reedición Clandestino / Bloody Border que reeditará su reconocido disco Clandestino con tres nuevas canciones el próximo 30 de agosto, veinte años después del original. Mientras tanto, el compositor deja una muestra de engañosa alegría con este adelanto, reivindicando las condiciones en las que viven las personas refugiadas e inmigrantes.

'Bloody Bloody Border' narra las pésimas condiciones de los campamentos de migrantes establecidos en Arizona para cruzar la frontera. Una situación que Manu Chao comprobó de primera mano en su última gira por Estados Unidos. Este tema es uno de los tres nuevos cortes que estarán en la reedición de Clandestino, su disco más aplaudido.

'Roadies Rules' será otra de las tres canciones nuevas, en este caso con la colaboración de Renaud Letang. Un tema con ritmo blues y letra autobiográfica sobre "sentirse suicida en algún punto del camino, en medio de la nada". Los vientos mexicanos agregan una sensación de desorientación y desesperanza.

Por último, Calypso Rose revisa el tema que dio nombre al disco en 1998. La artista y emblema feminista trinidense añade nuevos matices a una letra que tiene más importancia y relevancia que antaño. Estas tres canciones formarán el primer disco que Manu Chao publica desde La Radiolina en 2007. Durante estos años no ha parado de dar conciertos y estrenar canciones como 'Seeds of Freedom' o 'Words of Truth'.

Lista de canciones que compondrán el CD y el vinilo de Clandestino / Bloody Border:

Clandestino

Desaparecido

Bongo Bong

Je Ne T'aime Plus

Mentira...

Lagrimas De Oro

Mama Call

Luna Y Sol

Por El Suelo

Welcome To Tijuana

Dia Luna... Dia Pena

Malegria

La Vie A 2

Minha Galera

La Despedida

El Viento

Clandestino (feat. Calypso Rose)

Bloody Bloody Border

Roadies Rules