Manuel Carrasco, Camilo, Yandel, Wisin o Ángela Aguilar se suman al cartel de Premios Juventud en Starlite Marbella

Archivo - Manuel Carrasco en el Teatro de la Maestranza de Sevilla durnate la entrega de las Medallas de Andalucía 2026 a 28 de Febrero de 2026 en Sevilla (España). - Leandro Wassaul - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Manuel Carrasco, Camilo, Yandel, Wisin, Ángela Aguilar, Aria Vega, DND | Do Not Disturb, Natanael Cano y Santos Bravos se han sumado a la lista de artistas confirmados que actuarán el próximo jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella en el marco de la gala de Premios Juventud.

Estos nuevos nombres se incorporan a la edición europea de la gala de la música y el entretenimiento latino producida por TelevisaUnivision, que por primera vez en sus 23 años de historia se celebrará fuera de América.

Los nueve artistas confirmados se unen a la lista en la que ya figuraban Quevedo, Marc Anthony, Ana Mena, Farruko, Elvis Crespo, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Greeicy y Rous.

Manuel Carrasco debutará en Premios Juventud con un popurrí de los temas 'Buchito' y 'Oh Si Pudiera', sumándose a las actuaciones de Quevedo y Ana Mena.

Asimismo, la lista de nominados de esta edición incluye a artistas españoles como Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Quevedo, Amaia, Ana Mena, Lola Índigo, Bad Gyal, La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco o Rels B, entre otros.