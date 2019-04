Mark Lanegan anuncia nuevo disco y gira con paradas en España

Actualizado 27/04/2019 15:14:43 CET

El polifacético Mark Lanegan vuelve a la carretera con nuevo disco bajo el brazo, titulado Somebody's Knocking y que publicará el próximo mes de octubre. Grabado en Los Ángeles, su actual ciudad de residencia, su último trabajo bebe de influencias electrónicas de diversa índole. La gira de presentación tendrá varias paradas en España.

"La música electrónica me ha gustado desde que era un niño. Creo que la razón por la que estos elementos se han vuelto más obvios en mi música es que mis gustos han cambiado ya de mayor", comenta Lanegan sobre Somebody's Knocking, su undécimo disco en solitario. La canción que da nombre al álbum es uno de los temas en los que claramente se aprecian influencias de bandas de la década de los 80 como Depeche Mode o New Order: "Alain Johannes y yo de hecho compusimos el tema 'Penthouse High' para 'Gargoyle' pero no encajaba en aquel disco".

El que fuera vocalista de Screaming Trees lleva veinte años abordando diferentes caminos como solista, y este nuevo trabajo se suma a la amplia variedad de proyectos realizados hasta la fecha. Ha formado parte de canciones y discos de Queens of the Stone Age como Songs For The Deaf (2002), así como de colaboraciones constantes que generaron rumores de su presencia oficial como un intengrante más del grupo de Josh Homme. Hawk (2010) fue el disco que grabó junto a Isobel Campbell (Belle & Sebastian), muy diferente a otros proyectos junto a Greg Dulli (Afghan Whigs) en The Twilight Singers, o su aplaudido álbum solista Bubblegum (2004).

Lanegan presentará en directo Somebody's Knocking en varias ciudades españolas a finales de 2019. El 24 de octubre comenzará en Santiago de Compostela; el 25 de octubre en Elche; sábado 26 de octubre en Valencia; domingo 27 de octubre en Murcia; lunes 28 de octubre en Barcelona y el 2 de noviembre dentro de la programación del BIME Live en Bilbao. Las entradas ya están a la venta.