Matthew Bellamy muestra en Instagram el solo de guitarra del próximo single de Muse: The dark side

Actualizado 29/08/2018 13:03:38 CET

MADRID, 29 Ago. (EDIZIONES) -

El líder de Muse Matthew Bellamy, ha compartido en vídeo en su cuenta de Instagram en la que enseña a sus seguidores el solo de guitarra de una nueva canción de la banda, titulada The dark side.

Bellamy toca el solo en el local de ensayo grabándose a sí mismo con una cámara y anima a los fans, de paso, a que hagan su propio acompañamiento para imaginar cómo sonará realmente la canción.

Fue en septiembre cuando batería Dominic Howard desveló en la emisora KROQ de Los Angeles que estaban en ese momento trabajando en una nueva composición llamada ya entonces The dark side.

Después de Dig down, Thought contagion y más recientemente Something human, los fans esperan ya ansiosos el lanzamiento de The dark side, cuarto avance del octavo álbum del grupo, que llegará en noviembre.