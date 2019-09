Mayor Tom: "Abbey Road habita en todos los músicos"

Publicado 26/09/2019 9:23:47 CET

Mayor Tom ultima su tercer álbum, 'Analógica', grabado entre Madrid y Londres. Y coincidiendo este jueves con el cincuenta aniversario del álbum 'Abbey Road', el músico madrileño nos descubre cómo ha sido grabar en el estudio más legendario del mundo, donde precisamente los Beatles registraron tantas obras maestras. Y también 'Abbey Road', claro.

"Fue algo realmente indescriptible poder grabar allí y utilizar el equipamiento con el que se grabó el álbum 'Abbey Road'", confiesa Mayor Tom a Europa Press, para luego remarcar: "Utilizar el micrófono con el que se registró la voz de 'Blackbird' o tocar el piano dónde Paul McCartney interpretó 'Lady Madonna'... Conservan absolutamente todo el material de aquella época en un estado impecable. Es un museo de la música. Lo ingleses lo saben y por eso lo conservan así, mientras que en España los grandes estudios fueron demolidos".

Coincidiendo con la efeméride beatle, este jueves estrenamos en Europa Press 'Paracetamol', el tercer avance del nuevo álbum de Mayor Tom -nacido Diego Castaño en 1982-, con un videoclip obra de James Martini y filmado precisamente durante su estancia en Abbey Road.

El tema fue grabado en el inmenso Studio One de los otrora EMI Recording Studios, testigo en 1967 de la primera retransmisión global vía satélite de 'All You Need Is Love' y de la grabación de las bandas sonoras de sagas como 'Star Wars', 'Indiana Jones', 'Harry Potter' o 'El señor de los anillos'.

"Tuve la oportunidad de grabar tanto en el Studio Two como en el Studio One", destaca el madrileño, quien apunta además que "se pueden contar con los dedos de una mano los cantantes españoles que hayan grabado en el Studio One: Plácido Domingo e Isabel Pantoja".

Apasionado de la música y del sonido, Mayor Tom aprovechó su tiempo en Abbey Road para grabar también un vídeo 'making of' en el que resume su visita, nos descubre rincones del famoso estudio y muestra cómo es grabar allí cincuenta años después de la última vez que lo hicieron los Beatles. Una historia de "puro frikismo o amor" que pudo producirse gracias a Luis Cobos.

DOS VECES EN ABBEY ROAD

"Me contrataron como ingeniero de sonido para una producción de Netflix en Abbey Road Studios bajo la dirección de Luis Cobos. Así entablé conversación con los responsables del estudio y acordé ir a grabar hasta en dos ocasiones, en septiembre de 2018 y en julio de 2019", relata el español.

Pero no todo fueron facilidades, pues recuerda divertido cómo los guardias de seguridad le pararon en la puerta el primer día pensando que era un curioso cualquiera, pues "había mucha gente fuera tomando fotos de la fachada". "Con mi inglés de Carabanchel, les expliqué que iba a grabar, así que chequearon mi identificación y me dejaron pasar, aunque no muy convencidos", narra con humor.

"Me costó un par de días hacerme colega de ellos, pero luego cuando volví a la segunda grabación hace dos meses ya se acordaban de mí y me dejaban campar a mis anchas por todo el estudio", señala, al tiempo que recuerda el "olor a madera mientras bajaba las escaleras del Studio Two".

Y aún agrega: "Era como estar en un lugar que ya había visitado mil veces. Recordaba las imágenes de grabaciones incluidas en el 'Anthology'. Cuando era pequeño, acostumbraba a sentarme al piano en mi habitación y cerraba los ojos imaginándome en el estudio de The Beatles. Así que al estar allí sentía la necesidad de tocar todos los objetos que iba encontrándome por el camino".

Ante semejante cúmulo de sensaciones, no es de extrañar que confiese el gran nerviosismo que sintió justo al cumplir su sueño de grabar por primera vez en Abbey Road: "Estaba muy nervioso porque tenía que interpretar un tema en directo con piano y voz. Fue sentarme al piano, cerrar los ojos e imaginar ese niño en su cuarto veinte años antes, lo que me tranquilizó".

ANÉCDOTAS SOBRE ABBEY ROAD

Durante su paso por los estudios, Mayor Tom tuvo ocasión de trabajar en la grabación con el ingeniero John Kurlander, asistente de sonido de The Beatles en el álbum 'Abbey Road', llegando a hacer "bastante amistad" compartiendo almuerzos. "Me contó detalles secretos sobre la grabación de ese álbum", desvela.

Y pasa a contar: "Resulta que la canción 'Her Majesty' no debía estar en el álbum, que tenía que acabar con 'The End'. McCartney le dijo a Kurlander que cortase la parte de cinta de esa canción, pero en su afán por no destruir nada, decidió dejarla, no sin antes marcar en rojo el final de 'The End' para que a la hora de sacar el máster del disco, esa canción no se incluyese".

"Al terminar, mandó la cinta al ingeniero de mastering y éste al volcar la cinta no vio pasar la línea roja. Al día siguiente en la escucha del disco con toda la banda sonó el fragmento de 'Her Majesty'. Kurlander no sabía dónde esconderse y no entendía cómo el ingeniero de mastering no había visto pasar la marca roja. Pero McCartney dijo 'dejadla así, me encanta'", asegura el músico encantado de relatar esa historia tan valiosa para los fans.

ENCUENTRO CON PAUL MCCARTNEY

De camino desde su hotel en St. John's Wood hacia el estudio, pasaba el músico madrileño cada día por Cavendish Avenue, la casa de Paul McCartney en Londres. Y aunque siempre estaba atento por si acaso, no llegó a encontrarse por allí con el Beatle. No en esos paseos, aunque sí lo consiguió en otro ambiente.

"He coincidido dos veces con él en Reino Unido, una en 2015 y otra recientemente", desvela orgulloso, añadiendo: "En una de ellas, pude charlar un rato con él. Me ofreció una copa de vino espumoso de una bandeja que había en la mesa de al lado y brindamos todos los que estábamos. Es un tipo cercano, amable y bastante bromista".

Para el madrileño, "poder compartir un rato" de su vida con él fue "algo maravilloso". "Le hablé de mi proyecto y me dijo 'keep rocking'. Y también aprovechó para cantarme una canción de cuna en castellano sobre unos conejitos que, al parecer, la cantaba de pequeño su niñera, que era española. Resultó extraño escuchar cantar a Paul en castellano", resalta.

LEGADO DE ABBEY ROAD

Echando la vista atrás, no duda Mayor Tom al afirmar que "Abbey Road Studios es una habitación en la que ocurrió algo maravilloso" que por fortuna quedó registrado para la posteridad. Así, aunque The Beatles ya no estén, ahí está su música viviendo en el "subconsciente de las personas que componen canciones". "El disco Abbey Road habita en todos los músicos", remata.

Para el músico español, 'Abbey Road' es su disco favorito del grupo inglés: "Contiene obras maestras por parte de John Lennon, Paul y George Harrison. Es un disco muy completo que para mí representa lo que es un grupo de verdad, con todos sus miembros compitiendo por la mejor canción. George pugna contra Lennon-McCartney con maravillas como 'Here Comes the Sun' o 'Something'. Y 'Her Majesty'. Y ese medley final".

Por último, confiesa que "de pequeño era más de los Rolling Stones", pero no se pudo "resistir" a la colección de cintas de su padre. "Tenía 7 años y me enganchó hasta el punto de aprenderme al piano todas las canciones del álbum 'Let it be'... A veces me pregunto: ¿Qué pasaría si The Beatles nunca hubiesen existido?", termina Mayor Tom, lanzando al aire una de esas preguntas de tan difícil respuesta.