Melanie Santiler arranca en Madrid su gira mundial: "En Cuba no tengo referente de una mujer artista que no sea Celia"

Melanie Santiler - LA TRINCHERA

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista cubana Melanie Santiler, una de las voces llamadas a internacionalizar el género musical del reparto cubano y a difundir la tradición musical de su país, llega por segunda vez a Madrid, esta vez para arrancar una gira en la que recorrerá España, Italia, Alemania, Cuba, México y Estados Unidos. Todo ello, cuando se encuentra a pocos meses de lanzar su primer álbum, un proyecto donde el público podrá descubrir a la cantante desenvolviéndose en nuevos registros.

"Me interesa hacer repartos, pero me interesa hacer otras cosas también", ha admitido la artista, apodada como 'La Mami Fina', en una entrevista concedida a Europa Press. Melanie arrancó su carrera en 2023, cuando difundía interpretaciones de canciones de reparto en redes sociales. "Eso lo hice para llamar un poco la atención, para quien estuviera esperando esa música, y luego cuando empecé a sacar música fue bastante rápido" ha descrito.

Así, la cantante ha ido cosechando repercusión en Cuba, donde ha realizado conciertos por todo el país, para después empezar a compartir su talento internacionalmente. Un interés por parte del público que aún le parece "raro", pero que al mismo tiempo le "da vida". "Me gusta realmente cuando conozco a las personas de frente y me hablan, y me dicen cómo mi música se involucra en su vida, y ahí es como cuando en verdad coge sentido", ha relatado.

Ahora Melanie se encuentra en el momento "más emocionante" de su carrera, contando con música nueva y un show totalmente renovado. "Lo que estoy tratando de hacer es una nueva etapa, lo que vas a ver no va a ser lo que viste en Youtube", ha adelantado la artista.

"Estoy tratando de buscar lo que realmente soy, y está siendo mucho más complicado en todos los niveles, pero creo que cuando llegue al objetivo va a ser mucho más reconfortante. Me va a reconfortar la idea de que llegué a donde quería, o a donde me imaginaba, o a donde estaba buscando", ha dicho.

INFLUENCIAS Y REFERENTES MUSICALES

La cantante también ha compartido cuáles han sido sus mayores influencias musicales, destacando que desde su adolescencia siempre se fijó en "las grandes divas" americanas como Beyoncé o Ariana Grande. Mientras que en Cuba, los músicos que más ha estudiado han sido Celia Cruz, Benny Moré, Buenavista Social Club o La Lupe.

"A veces lo que siento en Cuba es que no tengo un referente cercano de una mujer artista cubana que no sea Celia (Cruz), tan internacional y con una trayectoria tan grande", ha apuntado, incidiendo en que el reparto, género en el que más se ha destacado, es un estilo donde predominan las voces masculinas. "A veces me ha costado encontrar ese referente" ha concluido.

LA SITUACIÓN EN CUBA

Paralelamente, Melanie ha expresado su posición ante la situación que Cuba está sufriendo ante el bloqueo de EEUU y la inestabilidad del país. "Me siento extremadamente triste con la situación que hay ahora mismo. Estando aquí lo pienso muchísimo, y pienso muchísimo en todas las personas que conozco que están allá, y de lo normalizado que tenemos muchísimas cosas que cuando nada más que cruzas el charco te das cuenta que no son normales".

Al hilo, la artista ha relatado que se encuentra "muy frustada" y con "muchísima ansiedad" debido al momento que vive Cuba actualmente. "Me tiene realmente muy preocupada, y muy triste" ha añadido, explicando que se halla "esperando lo mejor" para su país.

NUEVO DISCO Y FECHAS DE LA GIRA

Por último, Melanie ha querido dar una pinceladas de lo que será su primer álbum completo tras haber sacado múltiples singles. "El proyecto que tengo es estar bien conmigo misma, y con las personas que tengo alrededor. Crecer también a nivel personal y a nivel profesional, pero por ahora el proyecto más importante definitivamente es el disco", ha indicado.

Un proyecto que verá la luz en septiembre y en el que por primera vez la artista hablará sobre sí misma y su vida, mostrando algunos adelantos del mismo en los próximos shows. "La idea es ir sacándolo en forma de singles y luego sacar el disco completo en septiembre", ha anunciado.

Las fechas y paradas que hará esta gira por España serán Madrid este mismo viernes, Huesca (19 de julio), Burgos (19 de julio), Valencia (3 de septiembre), Madrid (5 de septiembre), Barcelona (19 de septiembre), Las Palmas (25 de septiembre) y Tenerife (26 de septiembre).