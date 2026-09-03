El mercado discográfico español alcanza 181 millones de euros en la primera mitad de 2026, un 11% más que en 2025

Archivo - Un hombre ojea vinilos en la tienda de discos de segunda mano Ziggi, en la calle Estudios, a 22 de abril de 2022, en Madrid (España). Uno de cada cinco españoles compra más objetos de segunda mano que antes de la pandemia con un gasto medio de e - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado de la música grabada en España continúa consolidando su crecimiento al alcanzar los 181,4 millones de euros en 'Valor industria' en la primera mitad del 2026, un 11,6 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registró un total de 162 millones de euros, según las cifras publicadas este jueves por Promusicae.

En esta ocasión, la entidad desgrana las cifras en 'Valor Industria' (sin contemplar IVA ni márgenes de distribución) en lugar de en PVP (como se venía haciendo tradicionalmente), en línea con la forma de presentarlas a nivel internacional. De este modo, el mercado discográfico español arroja una cifra de ingresos de 181 millones de euros en 'valor industria', que traducidos a PVP supondrían 321,6 millones de euros.

Asimismo, el mercado digital generó 160,5 millones de euros, un 10,5 por ciento más que en el primer semestre de 2025, representando el 88,5 por ciento del mercado total. Dentro de este segmento, el streaming continúa siendo el formato predominante, con unos ingresos de 159,6 millones de euros, un 10,8 por ciento más que el año anterior.

Las suscripciones de streaming vuelven a situarse como el principal motor de crecimiento del sector, alcanzando los 121 millones de euros, un aumento del 15,1 por ciento interanual. Este modelo de consumo representa ya el 66,7 por ciento del total de ingresos por ventas de música grabada en España y el 75,4 por ciento del negocio digital.

Por su parte, el mercado físico durante los seis primeros meses del año alcanzó una facturación de 20,9 millones de euros, un 20,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. El comportamiento más destacado corresponde al vinilo, que continúa ganando protagonismo con un crecimiento del 27,7 por ciento, hasta alcanzar los 15,3 millones de euros, concentrando ya el 73 por ciento del mercado físico. Los CD también registran una evolución positiva, con un incremento del 4,3 por ciento.

Según Promusicae, esta distribución por formatos de los ingresos por consumo de música evidencia la consolidación de los hábitos de consumo digital en España. Así, los ingresos procedentes de la compra de suscripciones han pasado de 45,1 millones de euros en el primer semestre de 2020 a 121 millones de euros en 2026, lo que supone un crecimiento acumulado del 168,2 por ciento en apenas seis años.

Asimismo, el streaming de audio financiado por publicidad ha aumentado un 7,1 por ciento, mientras que el streaming de vídeo financiado por publicidad registra un descenso del 8,5 por ciento. Por su parte, las descargas permanentes se mantuvieron prácticamente estables, con un crecimiento del 0,4 por ciento, confirmando el avance de los modelos de acceso frente a los de propiedad digital.

EL MERCADO ESPAÑOL, UN SECTOR EN CONTINUO CRECIMIENTO

El presidente de PROMUSICAE, Antonio Guisasola, ha afirmado que los resultados del primer semestre de 2026 confirman la solidez del mercado español de la música grabada y la capacidad de la industria para seguir creando valor a través de la inversión en talento, innovación y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

"La combinación de un ecosistema digital cada vez más consolidado y la fortaleza sostenida del formato físico, especialmente del vinilo, permite afrontar la segunda mitad del año con perspectivas positivas para el conjunto del sector", ha indicado.

Sin embargo, Guisasola ha añadido que se sigue teniendo un "déficit de penetración" de los modelos de suscripción en España pese a que "crecen notablemente". "Una parte de su crecimiento proviene de los ajustes en el valor de la oferta, por lo que es muy importante continuar trabajando para la plena consolidación de este modelo de consumo como garantía de sostenibilidad para nuestro sector y de mayores recursos disponibles para la inversión en talento y creatividad", ha apostillado.