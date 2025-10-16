Miguel Ríos cerrará la marcha por Gaza convocada este domingo en Madrid para "celebrar" el alto el fuego

Miembros de la plataforma PararLaGuerra posan con banderas de Palestina en el Ateneo de Madrid. - PARARLAGUERRA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante Miguel Ríos cerrará con una actuación musical la marcha que "celebra" este domingo en Madrid el alto el fuego en Gaza, bajo el lema 'Por una paz justa y duradera. No al genocidio'. La manifestación saldrá de la Puerta del Sol a las 11.00 y discurrirá hasta la Plaza de Juan Goytisolo.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz de la plataforma organizadora de la marcha PararLaGuerra, Joan Enric, en un acto que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid. Junto a Miguel Ríos también actuará Colectivo Panamera, Alejandro Astola (Fondo Flamenco) y los cantautores Cira y Migueli. Desde la plataforma aseguran que se incorporarán más en las próximas horas.

"Lo que queremos celebrar es el alto al fuego que no puede entenderse sin la movilización ciudadana, por lo que la sociedad española debe estar orgullosa de haber contribuido a ello, y exigir al mismo tiempo una paz justa, duradera y estable en Gaza, que se debe ajustar a la legalidad internacional", ha señalado Joan Enric.

Un total de 132 personalidades de la cultura, entre las que destacan Joan Manuel Serrat, Amaral, Miguel Ríos o Manolo García, respaldan la "celebración" por el alto al fuego en Gaza.

"Llamamos a la ciudadanía a acudir a una celebración cívica y pacífica del orgullo de haber colocado a España a la cabeza en la lucha contra el genocidio y también de la determinación de defender y no parar hasta que consigamos una paz justa y sobre todo muy duradera", ha pedido Joan Enric.

Entre los firmantes que respaldan la concentración se encuentran los actores Juan Echanove, Julián López, Alberto Ammann, Antonio de la Torre, Arturo Valls, Enrique Auquer, las acrices Malena Alterio, Macarena García, Isabel Ordaz, María Barranco, los directores Fernando Colomo, Emilio Martínez Lázaro, Julio Medem, Marcel Barrena y Benito Zambrano, o la directora Carol Rodríguez.

Asimismo, apoyan la cita artistas como Rayden, Carlos Tarque, Amaral, Joan Manuel Serrat, La Mari de Chambao, Love of Lesbian, Manolo García, Rodrigo Cuevas, los raperos Zatu y Sara Socas o Soledad Giménez.

Entre las 120 organizaciones que también apoyan la manifestación se encuentran UGT, con la firma de Pepe Álvarez, además de otros sindicatos como USO, Fetico o la FeSP, pero también grupos políticos como Coalición Canaria, PSOE y Sumar.

Además, la convocatoria se extiende a las concentraciones en más de 250 poblaciones de España, que tendrán lugar el 17 y 18 de octubre.