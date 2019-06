Mika anuncia su primer disco en cuatro años, que presentará en otoño en Barcelona y Madrid

Actualizado 31/05/2019 10:56:03 CET

Después de cuatro años de silencio, Mika vuelve este viernes al panorama musical con Ice Cream, nuevo single y anticipo de su quinto trabajo de estudio, My Name Is Michael Holbrook, que verá la luz el 4 de octubre a través de Republic Records / Casablanca Records.

El tema, perfecto para dar la bienvenida al verano y a las temperaturas cálidas, "fue escrito en un día de calor extremo", comenta Mika, quien añade: "Fueron las últimas semanas de escritura para el álbum, un período de escritura que duró dos años. A través de su composición me enfrenté a problemas personales, graves y, a veces, dolorosos, y ahora me sentía más ligero y más libre".

Con más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo, en esta ocasión el intérprete de Grace Kelly ha encontrado la inspiración en la actitud irreverente de la música de los años noventa y en George Michael, entre otros.

"Atrévete a ser la versión más orgullosa de ti mismo. Atrévete a ser un hombre sensual, atrévete a expresar en voz alta los deseos que siempre mantienes dentro de tu cabeza", remarca en comunicado remitido a Europa Press.

Mika presentará My Name Is Michael Holbrook el próximo otoño en una gira que recorrerá las principales ciudades de Europa, haciendo dos paradas en nuestro país: el 12 de noviembre en Razzmatazz en Barcelona y el día 13 en La Riviera en Madrid. Entradas a la venta el 7 de junio en lasttour.net.