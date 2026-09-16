El Ministerio de Cultura concede los Premios Nacionales de Música 2026 a Laura Vega y a Cecilia Bercovich

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2026 ha propuesto la concesión de estos galardones a Laura Vega, en la modalidad de Composición, y a Cecilia Bercovich, en la modalidad de Interpretación. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2026 ha galardonado a Laura Vega, en la modalidad de Composición, y a Cecilia Bercovich, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, están dotados con 30.000 euros cada uno.

El galardón en la modalidad de Composición ha distinguido a Laura Vega por "la personalidad y madurez de un lenguaje creativo que ha enriquecido de forma significativa la música española contemporánea" con obras compuestas en 2025 como 'Riojana para guitarra y orquesta', 'Más allá de los mundos III' o el 'Quinteto de viento metal Al-Wadi'.

"Su obra combina innovación, sensibilidad, un profundo vínculo con la identidad cultural canaria, o la capacidad para conectar con el público", destaca el jurado.

Asimismo, ha puesto en valor la solidez de un lenguaje compositivo propio capaz de integrar tradición e innovación, así como su contribución a la renovación del repertorio contemporáneo español como una de las voces más relevantes de la creación musical actual.

Laura Vega (Gran Canaria, 1978) se formó en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, donde obtuvo el Grado Profesional de Oboe y los Grados Superiores de Piano, Lenguaje Musical y Composición. Posteriormente amplió su formación con José Luis de Delás en la Universidad de Alcalá de Henares y con José María Sánchez Verdú en la Escuela Soto Mesa de Madrid.

Con más de 80 obras, su catálogo incluye distintos géneros, con especial presencia del repertorio orquestal. Entre sus composiciones se encuentran 'Concierto para oboe y dos grupos orquestales', 'Imágenes de una isla' para orquesta y silbo gomero, 'In Paradisum', concierto para piano y orquesta; 'Ángel de luz', doble concierto para percusión, orquesta de cuerda y arpa; 'Galdosiana' para orquesta; 'Caelum in Terra', para piano y orquesta; 'Luz, Amor y Éxtasis', concierto para guitarra y orquesta; y 'Zafra', concierto canario para timple y orquesta.

En 2025, Laura Vega fue nominada a 'Mejor labor en músicas clásicas' en los Premios Canarios de la Música y su obra 'Galdosiana' fue nominada a Mejor Composición Clásica Contemporánea en los Premios de la Academia de la Música de España.

INTERPRETACIÓN

Por su parte, de Cecilia Bercovich, Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, ha subrayado "su virtuosismo y su capacidad de combinar con igual éxito distintos estilos y técnicas a través de los tres instrumentos que domina: violín, viola y viola de amor" destacando también "por sus interpretaciones en 2025 formando parte de orquestas y grupos como Orquesta MusicaAeterna o el Ensemble del Festival de Lucerna, y por su especial compromiso con el patrimonio musical español y con las músicas creadas en los siglos XX y XXI, que se traduce, solo en el pasado año, en asumir el estreno de 16 obras, de las cuales diez pertenecen a compositoras españolas".

Cecilia Bercovich (Madrid, 1986) es intérprete de violín, viola y viola d'amore. Ha actuado como concertino y líder de sección bajo la dirección de los maestros Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Heinz Holliger y Krzysztof Penderecki en los festivales de Lucerna, Salzburgo, Turín o el Wagner Festpiele de Bayreuth, entre otros.

La música de cámara y la improvisación ocupan gran parte de su trayectoria artística, en la que ha colaborado con Maria João Pires, Asier Polo, Gustavo Díaz-Jerez, Miguel Ituarte, Javier Negrín, Sabine Meyer o Cristina Montes.

La artista ha grabado en primicia conciertos instrumentales y obras camerísticas para sellos como Deutsche Grammophon, Naxos e IBS. Integra los conjuntos Meitar de Tel Aviv, Variances de París, Lucerne Festival Contemporary Ensemble, es artista asociada del Quantum Tenerife, y ha colaborado en el proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela.

Además, ha sido alumna de Víctor Bercovich, así como de Isaac Stern e Itzhak Perlman. Se graduó en las especialidades de violín y viola en Musikene, estudiando con Keiko Wataya y Natasha Tchitch y posteriormente con Ilya Grubert y Nobuko Imai. Ha sido profesora en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en el Centro Superior Katarina Gurska. Desde 2023 es Catedrática de viola del Conservatorio Superior de Murcia.