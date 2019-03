La M.O.D.A., Green Valley, Anni B Sweet, Kitai y Carmen Boza se apuntan al Conexión Valladolid 2019

Actualizado 07/03/2019 10:36:14 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Conexión Valladolid Festival anuncia este jueves siete nuevas incorporaciones para su próxima cita, que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en la Antigua Hípica (Pinar de Antequera), en un entorno natural a tan solo diez minutos del centro de la ciudad.

Se trata de La M.O.D.A, Green Valley, Anni B Sweet, Kitai, Carmen Boza, Guitarricadelafuente y Vila Chinaski, que se suman a los ya anunciados Vetusta Morla, Rozalén, Amaia, SFDK, Beret, Depedro, Carolina Durante y Ángel Stanich.

Con estas siete nuevas incorporaciones, el festival vallisoletano cierra su escenario principal aunque, según apunta la propia organización en comunicado remitido a Europa Press, "no se descartan sorpresas".

Conexión Valladolid será, además, la única oportunidad en la que el público podrá disfrutar de Vetusta Morla, Beret, Amaia y Ángel Stanich en un festival de Castilla y León en 2019.

Actualmente, los abonos para los dos días están a 55 euros y la entrada para cada día a 35 euros. Pueden adquirirse en la web oficial del festival, www.conexionvalladolid.es, en Wegow y en Festicket con el Pack Abono + Experiencia.

Además, la organización ha habilitado puntos de venta físicos en Valladolid y alrededores. Los abonos para los dos días ya se pueden conseguir en el Kafka (C/ Arribas, 14, Valladolid), Urban Café (C/ Pedro de Valdivia, 8, Arroyo de la Encomienda, Valladolid), taquillas del LAVA (Pso. Zorrilla, 101, Valladolid) y La Tapita (C/ Gutiérrez Mellado, 2, Tordesillas).