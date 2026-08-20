Morat protagonizará una actuación especial en la gala de los Premios Juventud desde Starlite Marbella

Archivo - El grupo Morat posa para Europa Press, a 9 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda colombiana Morat se ha sumado al cartel de la gala de los Premios Juventud, donde ofrecerá una actuación especial el próximo 3 de septiembre en el auditorio de Starlite Marbella.

Precisamente, la cita marca la primera vez en 23 años de historia que estos galardones de la música latina salen de América para celebrarse en territorio europeo.

Así, la banda acudirá a la entrega de los premios, donde optan a dos de ellos en las categorías de 'Grupo o Dúo Favorito del Año' y 'Mejor Canción Pop Rock'.

Además de su participación en la gala en directo, la formación protagonizará el 2 de septiembre una 'ViX Música Sessions', un formato íntimo emitido en Univision, ViX y YouTube que incluirá una entrevista sobre su trayectoria y un repertorio de seis canciones reversionadas.

La confirmación de Morat coincide con el arranque de su gira 'Ya Es Mañana World Tour', que comenzó con tres conciertos con entradas agotadas en Bogotá y recorrerá Colombia, Chile, Argentina, España y México, antes de desembarcar en Estados Unidos y Canadá en 2027.

Con su incoroporación los Premios Juventud continúan ampliando la nómina de artistas confirmados entre los que está Quevedo, Marc Anthony, Ana Mena, Farruko, Manuel Carrasco, Camilo, Elvis Crespo, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Juan Magán, Ángela Aguilar, Mau y Ricky, Greeicy y Rous, Aria Vega, DND | Do Not Disturb, Natanael Cano y Santos Bravos.