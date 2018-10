MTV Beach se celebra en Madrid

Actualizado 22/08/2011 20:54:15 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La explanada del Rey del ámbito de Madrid Río acogerá, entre el 1 el 3 de septiembre a partir de las 21 horas, la celebración del MTV Beach Festival, una iniciativa organizada por la cadena de televisión que incluye conciertos gratuitos de grupos como Delorean y Nothink.

Según informan los organizadores en su página web, este "refrescante" festival incluirá conciertos gratuitos hasta completar el aforo, sesiones de dj, concursos, deportes urbanos y zona lounge, así como "música para todos los gustos".

El cartel lo abren, el día 1, Nothink, Triángulo de Amor Bizarro (en la imagen) Fucked Up y Johann Wald dj, a quienes seguirán el viernes 2 las bandas Casters, Japanese Popstars, Delorean y Zombie Kids. Finalmente, el sábado 3 el broche de oro lo pondrán los grupos españoles Miss Caffeina, No Way Out y El Pescao, así como de Mario Vaquerizo dj.

Además, todos los días a partir de las 18 horas se podrá asistir a exhibiciones de skate y BMX así como al MTV Lounge, donde 'pincharán' algunos de los dj más conocidos del panorama actual. También se celebrarán sendos concursos para conseguir entradas a la zona VIP del festival y para conocer a Mario Vaquerizo en persona.