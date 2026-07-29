Muere a los 56 años el cantante irlandés y ganador de un Oscar Glen Hansard tras sufrir un accidente de moto

Archivo - Glen Hansard, cantante guitarrista y compositor irlandés miembro del grupo de música The Frames y miembro del duo The Swell Season junto a Markéta Irglová. - GLEN HANSARD - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico y actor irlandés Glen Hansard, líder de la banda de folk-rock The Frames y ganador del Oscar a la mejor canción original por 'Falling Slowly', tema central de la película 'Once', ha fallecido este miércoles a los 56 años en un accidente de motocicleta ocurrido en las afueras de Dublín, según ha informado 'The Irish Times'.

De acuerdo con el diario irlandés, el siniestro tuvo lugar de madrugada en la localidad de Lucan (Irlanda). La Policía irlandesa indicó, sin identificar inicialmente a la víctima, que un hombre fue atendido por los servicios de emergencia en el lugar del accidente, aunque falleció poco después a causa de las heridas sufridas.

"Aún estamos asimilando la conmoción que nos ha causado todo esto, por lo que les pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia, los compañeros y los amigos de Glen en estos momentos difíciles", ha comentado su familia en un comunicado, según el diario irlandés.

Hansard alcanzó proyección internacional con la película 'Once' (2007), en la que compartió protagonismo con la también música Markéta Irglová. Ambos interpretaban a dos músicos que luchan por salir adelante en Dublín y que inician una relación sentimental, además de firmar la banda sonora del filme.

La canción 'Falling Slowly' obtuvo el Oscar a la mejor canción original y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera del artista. Posteriormente, la historia fue adaptada a un musical estrenado en 2011.

Antes de su reconocimiento internacional como solista y actor, Hansard fue el fundador y vocalista de The Frames, formación con la que publicó seis álbumes de estudio. Entre ellos destacó 'Burn the Maps', que alcanzó el número uno en las listas de ventas de Irlanda en 2004.

Glen Hansard era originario de Ballymun, al norte de Dublín, y comenzó a actuar con The Frames durante su adolescencia en la década de 1980. Interpretó a Outspan Foster en 'The Commitments', la película de Alan Parker de 1991 basada en la primera novela de Roddy Doyle, mientras desarrollaba su carrera musical.

Tras el éxito de 'Once', Hansard publicó varios trabajos en solitario, entre ellos 'Rhythm and Repose' (2012), 'Didn't He Ramble' (2015), 'Between Two Shores' (2018) y 'All That Was East Is West of Me Now' (2023), además de mantener una intensa actividad en directo. También participó en proyectos solidarios y fue una figura habitual de la escena musical irlandesa durante más de tres décadas.