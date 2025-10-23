Muere a los 66 años el teclista David Ball, cofundador de Soft Cell, y autor de 'Tainted Love'

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista David Ball, cofundador del grupo musical Soft Cell ha fallecido a los 66 años, según ha anunciado su compañero musical Marc Almond en su página web, con un mensaje de despedida a su amigo "maravilloso y brillante".

"Es difícil escribir esto, y aún más difícil asimilarlo, pero con la mayor tristeza tengo que comunicar que la otra mitad de Soft Cell, el maravilloso y brillante genio musical David Ball, falleció tranquilamente mientras dormía el martes por la noche", ha señalado Almond.

David Ball, según Almond, llevaba mucho tiempo enfermo y su salud había ido deteriorándose lentamente en los últimos años. Sin embargo, "siempre volvía con un espíritu decidido para continuar su trabajo en el estudio" y, aunque no podía viajar al extranjero, seguía pudiendo actuar como Soft Cell en algunas ocasiones en el Reino Unido.

Su última aparición fue en el festival Rewind hace unas semanas, donde Soft Cell fue cabeza de cartel ante más de 20.000 personas. "Después de aquello, estaba eufórico y muy animado. Acordamos ampliar la familia de Soft Cell, y él siempre apoyó los conciertos y festivales en los que no podía participar; siempre estaba presente de algún modo. Su papel en directo lo asumía Philip Larsen, su coproductor y amigo, pero la música y la preparación seguían siendo obra de Dave: era su esencia lo que el público escuchaba", ha destacado su amigo y compañero.

"Es desgarrador, especialmente ahora, porque Dave se encontraba en un gran momento emocional, centrado y feliz con el nuevo álbum, 'Danceteria', que acabábamos de terminar literalmente hace unos días. Escuché el disco completo por primera vez ayer. Me entristece profundamente, porque este habría sido un año increíble para él", lamenta Almond.

En el extenso mensaje de despedida, Almond reconoce que eran "como el agua y el aceite", pero sugiere que eso les llevó a funcionar tan bien. Además, asegura que Ball era "el corazón de Soft Cell" y concluye su mensaje agradeciendole por formar parte de su vida y por la música que ambos crearon juntos.

"Ojalá hubiera podido quedarse un poco más para celebrar los 50 años dentro de un par de años. Siempre será querido por los fans que amaron su música. Es un cliché decirlo, pero su música vive: en algún lugar del mundo, en cualquier momento, alguien escucha, toca, baila o disfruta de una canción de Soft Cell, aunque sea esa épica de dos minutos y medio. No estaría donde estoy sin ti", afirma Marc Almond.

'TAINTED LOVE'

David Ball creció en Blackpool (Inglaterra), tras ser dado en adopción con 18 meses. Conoció a Almond en la Universidad Politécnica de Leeds en 1977, donde ambos estudiaban arte. Impulsados por su pasión compartida por el Northern Soul, formaron Soft Cell ese mismo año y rápidamente grabaron un EP.

Posteriormente, en 1981, 'Tainted Love' se convirtió en el segundo sencillo más vendido del Reino Unido, con 21 millones de copias vendidas en todo el mundo. El grupo también alcanzó la fama con éxitos como 'Say Hello', 'Wave Goodbye', 'Torch', 'Purple Zone' y 'Sex Dwarft'.