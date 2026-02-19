Nebulossa presenta su segundo disco, 'Virtuzorrismo', y arranca gira en Madrid

Archivo - El grupo Nebulossa durante su concierto en el MADO 2024, en la Plaza de España, a 7 de julio de 2024, en Madrid (España). Nebulossa es un dúo de electropop español que representó a España en la final del festival de Eurovisión, celebrada el pasa - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dúo Nebulossa publica este viernes 20 de febrero su segundo disco, 'Virtuzorrismo'. Además, arrancan su gira en Madrid.

Este trabajo está compuesto por 15 canciones que exploran diferentes vertientes sonoras dentro del pop electrónico, transitando entre el synthwave, el house y la disco de inspiración ochentera. El álbum incluye temas como 'Zorra', 'Venenosa', 'Cotilleo', 'Cicatrices', 'Fantástica', '2 Locas' y 'Vogue'.

Por otro lado, el lanzamiento del álbum marca el inicio de la gira en la que presentarán 'Virtuzorrismo', que arrancará el próximo 22 de marzo en el Teatro Eslava de Madrid.