Niña Pastori actuará ante el Papa durante el acto en el centro Cedia de Cáritas para personas sin hogar

Archivo - La artista Niña Pastori en una foto de archivo. - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante Niña Pastori actuará al término de la visita del Papa León XIV al centro social 'Cedia 24 horas', un centro de Cáritas Madrid de acogida y atención integral para personas sin hogar ubicado en el barrio de Lucero, según han revelado los organizadores de la visita del Pontífice a Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio.

"Nos acompañarán artistas que generosamente quieren estar. Niña Pastori va a terminar el evento de Cedia dándole ese colorido", ha avanzado la directora pastoral de la visita del Papa a Madrid, Laura Moreno, este jueves en una rueda de prensa en la Catedral de la Almudena.

El Pontífice acudirá al centro Cedia el sábado 6 de junio por la tarde a las 18.00 horas, y allí mantendrá un encuentro con las personas sin hogar a las que allí atiende la labor social de la Iglesia.