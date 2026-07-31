Noches del Botánico cierra una decáda de conciertos con récord de asistentes: más de 190.000 en 52 actuaciones

30º Aniversario De Omega En Noches De Botánico. - FER GONZALEZ

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Noches del Botánico ha cerrado esta noche su décima edición con récord de público, más de 190.000 personas que han asistido a algunos de los 52 conciertos programados entre los meses de junio y julio. El festival ha cerrado sus puertas la noche de este viernes con las actuaciones de Cultura Profética y Çantamarta.

Del rock al jazz, del flamenco a la electrónica, pasando por la salsa, el merengue, el pop o los sonidos latinoamericanos, el cartel ha reunido a artistas como Pat Metheny, Two Door Cinema Club, ZZ TOP, Rick Astley, OMD, Babasónicos, Belle & Sebastian, Nu Genea o Elvis Crespo, junto a citas especiales como el 30º aniversario de Omega, las tres noches de Love of Lesbian o los debuts en el recinto de Yerai Cortés, Rigoberta Bandini, Shinova y Ginebras. A estos se sumaron leyendas como Van Morrison, Tom Jones, Bubén Blades y Jean-Michel Jarre, además de Garbage, The Kooks, Biffy Clyro o LP, entre otros.

Celebrado desde su primera edición en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, de la Universidad Complutense de Madrid, Noches del Botánico continúa con el espiritu con el que nació y que ha crecido "respetando un entorno natural de más de 40.000 metros cuadrados". "La única cita europea de estas características celebrada bajo el paraguas de una universidad pública, demostrando que la colaboración entre una institución académica y un proyecto cultural puede dar lugar a una propuesta diferencial y sólida a lo largo del tiempo", han destacado los impulsores de festival.

Más allá de los conciertos, el espacio ofrece amplias zonas de descanso y oferta gastronómica además de la Zona Momentos Alhambra, "que una edición más ha servido de escaparate para nuevos talentos y sesiones de DJ". Una filosofía que, según los organizadores, "convierte cada jornada en mucho más que un concierto y mantiene al recinto como uno de los grandes refugios culturales y climáticos del verano madrileño".

En el festival cuenta con un equipo de 300 profesionales que ya trabaja en la nueva edición del certamen musical que cuenta con Alhambra, Occident, Iberia, CaixaBank, Johnnie Walker, El Corte Inglés, Urbaser, Coca-Cola, Ramón Bilbao y Aperol Spritz como patrocinadores, además de otras empresas colaboradoras.