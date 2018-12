NOFX, Bad Religion y Lagwagon pasarán por Madrid, Barcelona y Vitoria en el Punk in Drublic Fest

Publicado 12/12/2018 10:17:19 CET

El Punk in Drublic Fest pasará por primera vez en España con un cartel de lujo encabezado por NOFX y Bad Religion.

Junto a estos dos ilustres del punk, otros notables como Lagwagon, Mad Caddies, Less than Jake, The Bombpops y Anti-Flag (estos últimos solo en Vitoria).

Este festival itinerante tendrá tres paradas en nuestro país en Madrid (14 de mayo, WiZink Center), Barcelona (17 de mayo, Poble Espanyol) y Vitoria, 18 de mayo, Iradier Arena).

Las entradas cuestan 44 euros más gastos en oferta de lanzamiento. Ya están a la venta en musikaze.net.