Olivia Bay anuncia su primer EP, "El amor no está de moda", y estrena "Algún día" - SONY

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Olivia Bay ha anunciado su primer EP, 'El amor no está de moda', cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Como nuevo adelanto de este primer trabajo, la artista presenta 'Algún día', una canción que une la inmediatez del pop con una manera íntima y honesta de contar lo que le pasa. El single, editado por Sony Music España, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

'Algún día' muestra el lado más cercano y vulnerable de Olivia: el de alguien que observa, imagina y busca entender experiencias que todavía no ha vivido, entre la emoción cotidiana y las influencias del indie pop y de Phoebe Bridgers.

El tema se acompaña de un videoclip, realizado en stop motion por Joako González y Arturo Calero, que amplía el universo visual con el que Olivia comienza a definir esta nueva etapa, que aúna a una intérprete con fuerza y una gran presencia escénica y, al mismo tiempo, la de una joven que empieza a construir una identidad propia entre la música, la moda y la cultura pop.

Sobre 'El amor no está de moda', la preventa ya está disponible en formato físico en vinilo y CD en la tienda oficial de Sony Music. "Hacer este EP ha sido un proceso largo e intenso, en el que he aprendido muchísimo, he experimentado y he ido descubriendo qué sonidos y vibes me representan de verdad. Estoy muy contenta con el resultado porque siento que recoge todos los estados por los que he pasado últimamente y, casi sin buscarlo, las canciones han terminado siguiendo una línea narrativa con sentido, dentro de un sonido que todavía quiero seguir explorando y descubriendo", explica la propia Olivia.