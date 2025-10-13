Pablo López versiona el palo flamenco Sosegá de Cervezas Alhambra en su nueva canción 'A Paso Lento'

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pablo López ha lanzado una reinterpretación de la Sosegá, el nuevo palo flamenco que Cervezas Alhambra ha creado por su centenario. Titulada 'A Paso Lento', la canción del malagueño se trata de una balada pop que entrelaza "el carácter sereno del flamenco con la sensibilidad de su voz y su inseparable piano", como han expresado desde Alhambra.

El cantante se suma así a otros artistas como Dellafuente o Ana Mena, quienes ya aceptaron la invitación de Alhambra para reinterpretar este palo. En su versión, producida por el productor Javier Limón, Pablo López transforma el compás de la Sosegá -un cuatro por cuatro sin remate- en la base de una canción sin estribillo, donde Granada aparece como símbolo de un legado cultural que trasciende el tiempo.

El piano del artista guía la melodía con un patrón de notas repetidas, "aportando armonía y matices que llevan a Sosegá hacia un nuevo lenguaje musical", ha explicado la empresa en un comunicado.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip producido por Little Spain, la productora del madrileño Antón Álvarez (C. Tangana), con dirección creativa de la agencia CHINA, parte de LLYC. Se trata de una pieza visual que mantiene una estética minimalista y televisiva inspirada en los años 2000, presente también en las reinterpretaciones anteriores, y que incorpora el piano en el centro de la escena como eje narrativo en este nuevo tema.

Para la compañía cervecera, 'A Paso Lento' "es una reinterpretación que refleja tanto la filosofía del palo sin prisa como la autenticidad artística de Pablo López. Con una trayectoria marcada por el éxito de álbumes como Once historias y un piano, Camino, fuego y libertad o Unikornio, y reconocimientos como la Medalla de Oro de la provincia de Málaga (2025) o el Premio Ondas (2021), el músico malagueño aporta su sensibilidad única para abrir el flamenco a nuevas miradas, desde un lugar íntimo y universal a la vez", ha afirmado Alhambra.