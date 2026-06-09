El Papa León XIV y Bad Bunny se encontraron en el Bernabéu

El Papa León XIV y el cantante Bad Bunny - EUROPA PRESS / CONTACTO

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se encontró este lunes 8 de junio con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Santiago Bernabéu, según han informado fuentes del Vaticano.

El encuentro se ha producido en el marco de la coincidencia que supone la visita de ambos a Madrid: el Papa desde este sábado 6 de junio hasta este martes y Bad Bunny con su residencia de conciertos que se prolongará hasta el 15 de marzo.

Ambos han protagonizado actos simultáneos este fin de semana y mientras Benito Antonio Martínez Ocasio daba su quinto y sexto concierto, el Pontífice asistía a la Vigilia de Oración de los jóvenes celebrada en la Plaza de Lima. El domingo 7, León XIV El presidió el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte'.

De hecho, el propio Pontífice bromeó a su llegada a Madrid sobre la 'competición' que ambos libraron en la capital, señalando que, aunque muchos irían a ver al cantante el sábado, también habría "unos cuantos para ver al Papa".

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", apuntó Robert Prevost al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb.

Así, la foto histórica ha ocurrido finalmente, después de que el arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartase en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".

Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid estaban "dispuestos a la colaboración", pero insistió que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo". Y así ha sido.