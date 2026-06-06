Bad Bunny, en su concierto, y el Papa, en la Vigilia, avisan a los jóvenes sobre las redes sociales

Quinto concierto de Bad Bunny en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bad Bunny ha alcanzado, con el concierto de este sábado 6 de junio, el ecuador de su residencia de 10 recitales en Madrid. El quinto y sexto de ellos coinciden con la presencia del Papa León XIV, que justamente este sábado ha protagonizado la Vigilia con jóvenes la Plaza de Lima.

Tanto el cantante puertorriqueño como el Pontífice han coincidido en lanzar, cada uno en su respectivo acto, un mensaje de advertencia a los jóvenes sobre las redes sociales. "En redes sociales hoy todo el mundo tiene algo que decir. Tú sabes quién eres no hagas caso a comentario negativo de gente que no conoces no guardes rencor", se ha despedido Bad Bunny al final de su recital.

Por su parte, Robert Francis Prevost ha subrayado que "la importancia de buscar la verdad" frente a las "muchas voces en las redes que nos engañan y cuentan mentiras", ha improvisado al ser preguntado durante la Vigilia de Oración por un joven sobre aquello que les ayudará a reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces.

De momento, esta ha sido la única coincidencia de ambos en Madrid, aunque su presencia en paralelo ha desatado las especulaciones sobre un posible encuentro de ambos. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".

"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.

Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", pero insistió que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo". Y desde el entorno del cantante tampoco han negado la posibilidad de una fotografía que pasaría a la historia.

Hace unas horas, el Pontífice bromeaba sobre la 'competición' que han librado ambos esta tarde en Madrid, señalando que, aunque muchos iban a ir a ver al cantante, también "habrá unos cuantos para ver al Papa".

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", ha apuntado Robert Prevost al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma.

Aunque no la ha cantado esta noche, el puertorriqueño tiene una canción llamada 'Baticano', de su disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. Se trata de una pieza satírica en la que Bad Bunny habla sobre cómo la sociedad o la religión le juzga "en el nombre de Cristo" por su forma de vida. "Pa' creer en Dios no hay que ser ministro. Ningún hombre en la tierra tiene el derecho de juzgar en el nombre de Cristo", dice la letra de este tema.

¿QUIÉN CONGREGARÁ A MÁS PÚBLICO?

Respecto a la afluencia real que acapararán cada uno, Bad Bunny congrega en cada fecha a un máximo de 64.000 asistentes, y tiene previstos hasta diez conciertos en Madrid, es decir, pueden ir a verlo 640.000 personas en diez días.

Mientras, a los actos más multitudinarios del Papa en Madrid, la Vigilia en Plaza de Lima y la Misa en Cibeles se han inscrito 620.000 fieles, aunque la inscripción no es obligatoria, por lo que los organizadores esperan una afluencia mucho mayor. De hecho, a la Vigilia de Oración de Jóvenes han acudido 500.000 personas, según Delegación del Gobierno en Madrid. Así, es previsible que León XIV concentre a más personas en dos días que Bad Bunny en sus diez de residencia.

QUINTO CONCIERTO DEL PUERTORRIQUEÑO

"No pienses en nada de lo que esté pasando fuera de este estadio", ha dicho al comenzar, puntual, su quinto concierto a las 20.05 horas de este sábado.

El puertorriqueño ha incenciado de nuevo el Estadio Riyadh Air Metropolitano con su espectáculo de casi tres horas en el que hace un repaso de su carrera con 33 canciones, entre las que imperan temas de su último trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Es este álbum -compuesto por salsa, plena o dembow- el que ha inspirado toda la estética y puesta en escena del concierto, pero también ha habido espacio para el trap y el reguetón que alzaron a Bad Bunny con discos como 'YHLQMDLG'.

Así, aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes un canción exclusiva que no repite en otros lugares y esta noche ha sido el turno de 'Coco Chanel' con su paisano Eladio Carrión que ha sido el invitado de esta noche.

Juntos también han cantado 'Kemba Walker' y 'THUNDER Y LIGHTNING'. Es la primera vez que el artista repite invitado ya que Carrión le acompañó en uno de los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en julio de 2025.

RAÚL CLYDE EN LA CASITA Y GUIÑO A RAPHAEL

Al principio de la noche, uno de los guitarristas --que ha lucido una 'pava', un sombrero típico puertorriqueño-- ha tocado 'Mi gran noche' de Raphael. La primera noche tocó 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía.

La casita --el escenario secundario en el que el puertorriqueño desarrolla parte del 'show-- que tan polémica ha resultado en las últimas semanas por el perfil de los fans que han sido escogidos para bailar en ella, ha contado en este concierto con varias 'influencers' y cantantes como el valenciano Raúl Clyde.

Se trata de las piezas centrales de todos los conciertos. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de anchos que está diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño. En este espacio el artista ha cantado canciones como 'Velda', que son las más ligadas están a su tierra.

Aunque sirve de escenario para los fans, que son elegidos por el equipo de Bad Bunny de entre los que están en la pista para subir y bailar en la residencia, 'la casita' también sirve de escenario para otras personalidades del mundo de la cultura, futbolistas o 'influencers'.