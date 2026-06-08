Antonio Banderas, tras actuar ante León XIV: "Irradia una mezcla de humidad y sabiduría que conmueve"

El actor Antonio Banderas, participa en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', junto al Papa León XIV, en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor y director Antonio Banderas ha asegurado que el Papa León XIV ha "sobrepasado la previsión" en su visita a Madrid y que la ciudad "se ha volcado en él".

"Mi impresión es muy favorable. Viéndole en persona, irradia una mezcla de humildad y sabiduría que conmueve. A pesar de que posee una gran economía gestual", ha añadido Banderas en declaraciones a Europa Press tras su participación en el acto 'Tejer redes' que ha tenido lugar este domingo en el Movistar Arena.

Así, el malagueño ha valorado al Pontífice como "hombre capaz, certero, culto, de gran inteligencia emocional y valiente". "Me parece un líder providencial para los tiempos que corren, alguien con una capacidad increíble para conectar con la realidad y poner el foco en los más vulnerables", ha añadido.

Aunque el momento que Banderas compartió con el Papa fue "corto", el actor ha asegurado que León XIV tuvo tiempo para trasladarle que le había gustado su discurso y la actuación que protagonizó su compañía musical 'Godspell' en la Vigilia con los jóvenes del sábado.

"Mi momento cercano con él fue corto. Solo tuvo tiempo para decir que le había gustado el contenido de mi discurso y también lo que hicieron los chicos de la compañía de Godspell el sábado en la vigilia con los jóvenes. Yo le comenté que para ellos había sido muy emocionante cantar y actuar para él y le dije que les trasladaría su mensaje", ha explicado.

Banderas quiso, en su discurso, "un viaje de regreso" a su infancia en Málaga, a las procesiones de Semana Santa y al "eco de las saetas". "Esos momentos en los que, siendo un niño de cuatro o cinco años, se despertó en mí esa primera pregunta incómoda, hermosa y profunda sobre la trascendencia y la fe", ha contado.

Así, ha terminado defendiendo que "el arte no es solo belleza", si no "pregunta, reflexión, contraste y revolución" y que, por encima de todo, debe ser "alternativa a la violencia --a todas las violencias--".

"Históricamente, la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad, sirviendo como espacio de inspiración. Al igual que hizo Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar jamás su papel como instancia crítica de la sociedad, del propio arte y de la propia religión. Estamos obligados a mirar, a ver y a tratar de entender las complejidades del alma humana", ha zanjado.