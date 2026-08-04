Pedro Sánchez recuerda al guitarrista Pepe Habichuela tras su muerte: "Su música seguirá sonando"

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado al guitarrista José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela, tras confirmarse su fallecimiento este martes, y ha afirmado que su música "seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quienes somos".

En un mensaje publicado en 'X' este martes, recogido por Europa Press, ha agradecido al músico "una vida entregada al arte" y haber engrandecido el "patrimonio cultural" de España. Por último, ha enviado una abrazo a su familia y también a sus seres queridos.

El pasado febrero, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela y le calificó como "es una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea".

Miembro destacado de una histórica saga gitana de músicos granadinos, su obra ha sido fundamental en la evolución del flamenco desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Su toque, profundamente arraigado en la tradición, ha destacado por su capacidad de innovación, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.